影／基隆西定河水染色如加奶 環保稽查員奔現場已恢復原色

基隆市西定河定國橋附近河段，今天近午時河水變成白色，有如「牛奶河」。環保局稽查員到場時，水色已恢復正常，無水中生物死亡，附近溝渠及道路也未發現明顯汙染狀況。水體初步檢測溶氧偏低，但水質正常，將帶回實驗室檢測，釐清可能汙染源。

基隆市議員張秉鈞說，今天中午接獲市民反映，西定河水竟然變成白色，研判有人排入白色汙染物，馬上通知環保局，派員追查汙染行為者，依法開罰遏阻歪風。

環保局水質及土壤防治科長林嵐說，中午12點46分接獲西定河定國橋河段，河水呈白色混濁狀況，疑遭汙染。稽查員下午1點11分抵達現場時，發現水色已恢復正常，現場無水中生物死亡情形。

稽查員在定國橋附近溝渠及道路巡查，都未發現明顯汙染狀況，向當地實業建材行、鐵工廠等業者查詢，也都無明顯汙染跡象。再往上游到西定國小旁安樂11橋、下游安樂市場觀音橋巡查，也都沒有發現汙染。

稽查員在定國橋採水樣，測得pH值6.96、水溫28.9℃、溶氧1.61ppm，溶氧值偏低，但水質大致正常。水體樣本將帶回實驗室檢測，釐清可能的汙染物來源。