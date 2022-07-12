影／基隆西定河水染色如加奶 環保稽查員奔現場已恢復原色

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聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市西定河今天疑遭白色不明物汙染，有如「牛奶河」。圖／基隆市議員張秉鈞提供
基隆市西定河今天疑遭白色不明物汙染，有如「牛奶河」。圖／基隆市議員張秉鈞提供

基隆市西定河定國橋附近河段，今天近午時河水變成白色，有如「牛奶河」。環保局稽查員到場時，水色已恢復正常，無水中生物死亡，附近溝渠及道路也未發現明顯汙染狀況。水體初步檢測溶氧偏低，但水質正常，將帶回實驗室檢測，釐清可能汙染源。

基隆市議員張秉鈞說，今天中午接獲市民反映，西定河水竟然變成白色，研判有人排入白色汙染物，馬上通知環保局，派員追查汙染行為者，依法開罰遏阻歪風。

環保局水質及土壤防治科長林嵐說，中午12點46分接獲西定河定國橋河段，河水呈白色混濁狀況，疑遭汙染。稽查員下午1點11分抵達現場時，發現水色已恢復正常，現場無水中生物死亡情形。

稽查員在定國橋附近溝渠及道路巡查，都未發現明顯汙染狀況，向當地實業建材行、鐵工廠等業者查詢，也都無明顯汙染跡象。再往上游到西定國小旁安樂11橋、下游安樂市場觀音橋巡查，也都沒有發現汙染。

稽查員在定國橋採水樣，測得pH值6.96、水溫28.9℃、溶氧1.61ppm，溶氧值偏低，但水質大致正常。水體樣本將帶回實驗室檢測，釐清可能的汙染物來源。

張秉鈞說，未來除了要求環保局取締汙染行為，西定河充斥淤泥，加上沒有公德心民眾隨意丟棄垃圾，汙染嚴重，也會建請市府淨化河水及改造景觀，提升河岸住戶生活品質。

基隆市西定河今天疑遭白色不明物汙染，環保局稽查員到場採集水體帶回檢驗。圖／環保局提供
基隆市西定河今天疑遭白色不明物汙染，環保局稽查員到場採集水體帶回檢驗。圖／環保局提供
基隆市西定河今天疑遭白色不明物汙染，環保局稽查員到場時，水色已恢復正常。圖／環保局提供
基隆市西定河今天疑遭白色不明物汙染，環保局稽查員到場時，水色已恢復正常。圖／環保局提供
基隆市西定河今天疑遭白色不明物汙染，環保局稽查員到場時，水色已恢復正常。圖／環保局提供
基隆市西定河今天疑遭白色不明物汙染，環保局稽查員到場時，水色已恢復正常。圖／環保局提供

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