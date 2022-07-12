提高偏鄉生育率 花蓮富里鄉每胎可領8萬元生育津貼

為提高生育率，花蓮富里鄉代表會日前通過「婦女生育獎勵金發放自治條例」，即日起只要父母任何1人設籍富里鄉滿6個月，就能領取一胎8萬元的補助，雙胞胎可領16萬元，還可領花蓮縣政府的2萬元生育補助，等於在富里鄉生一胎就有10萬元補助。

富里鄉人口逐年下降，從2019年1萬161人，現在只剩9714人，鄉公所為刺激人口增加，祭出高額生育津貼。自7月起，只要父親或母親一方，設籍滿6個月，且小孩出生後3年內戶籍不遷出，就能領到每胎8萬元補助，經費為公所自有財源。

除了新生兒父母任一方現設籍富里鄉連續6個月以上外，新生兒需在富里鄉戶政事務所完成出生登記或初設戶籍登記；若新生兒的雙親死亡、行蹤不明或受監護宣告，可由監護人為申請人。自然或人工流產、死胎、養子女、設籍為「寄居」者等均不予補助。

富里鄉公所秘書許仰鎧表示，考量鄉內農民居多，減少家庭生育負擔，生育獎勵金採一次請領，鼓勵鄉民生育，希望能吸引青年回鄉或外地人移居，增加富里鄉人口。

不過，為避免有人生完孩子、領完補助後就把戶籍遷走，鄉公所每年會透過戶政系統檢核，確認新生兒及新生兒父母任何一人繼續設籍滿3年以上。

只要符合補助資格，申請者請於新生兒出生日起6個月內，持身分證、戶口名簿及印章，向戶籍所在地村辦公處，或至鄉公所社會課提出申請，逾期視同放棄。