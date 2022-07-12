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花蓮縣府新購5輛交通車 助偏遠地區學生安心上學

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣府教育處今天舉行「花蓮縣府所屬學校新購交通車交車典禮」，縣長徐榛蔚將車鑰匙交給5校校長。記者王思慧／攝影
花蓮縣府教育處今天舉行「花蓮縣府所屬學校新購交通車交車典禮」，縣長徐榛蔚將車鑰匙交給5校校長。記者王思慧／攝影

花蓮縣地形狹長，偏鄉學生上學路途遙遠，有了交通車可解決交通問題。不過其中國中小有5輛交通車老舊，縣府向教育部爭取經費，加上縣府配合款約1655萬元，汰舊換新，購置4輛20人座的中巴、1輛40人座的大巴，讓學生上放學更便利、安全。

縣府教育處今天舉行「花蓮縣府所屬學校新購交通車交車典禮」，縣長徐榛蔚將車鑰匙交給5校校長，學生們開心得跳起來，直說「終於有新車可搭了」。

教育處教育設施科長盧谷砳樂表示，全縣125所國中小學校中，有36所學校地處偏遠，或沒有公車經過，就會提供交通車接送。依照「學生交通車管理辦法」規定，交通車使用年限分別為國小10年，國中15年，有光華、月眉、新社、立山國小及鳳林國中交通車屆滿年限，因此汰換車輛。

家住萬榮鄉西林村的鳳林國中國一生鍾育瑄說，家裡離學校快10公里，如果要走路上學來回大概要4小時，公車的班次不一定能趕上上學時間，家人要上班也不見得有空，現在有交通車，車程約20幾分鐘，可以準時到校又很安全。

豐濱鄉新社國小交通只有公路，交通車對於學生來說很重要。校長余光臨表示，學校約有20名學生，9成要搭交通車接送，最北到芭崎、磯崎地區、最南則是豐濱地區，相距約22公里。

余光臨說，有交通車接送可提升家長讓孩子就讀偏遠學校的意願，否則家長可能捨近求遠選擇市區的學校，學生數流失會更嚴重。

另外，有些交通車雖屆滿使用年限，不過車況良好，縣府將媒合其他公部門與私人單位，視情況轉贈，發揮資源最大效益。

花蓮縣府購置4輛20人座的中巴、1輛40人座的大巴，讓偏鄉學生上學更方便、安全。記者王思慧／攝影
花蓮縣府購置4輛20人座的中巴、1輛40人座的大巴，讓偏鄉學生上學更方便、安全。記者王思慧／攝影
花蓮新社國小學生們開心得跳起來，直說「終於有新車可搭了」。記者王思慧／攝影
花蓮新社國小學生們開心得跳起來，直說「終於有新車可搭了」。記者王思慧／攝影
花蓮豐濱鄉新社國小交通不便，交通車對於學生來說很重要。記者王思慧／攝影
花蓮豐濱鄉新社國小交通不便，交通車對於學生來說很重要。記者王思慧／攝影

公車 花蓮 徐榛蔚

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