基隆早療資源不足常跑雙北 蔡適應：提升早療環境

基隆市學齡前有兒童早療需求的人數約有1千人，目前基隆市提供早療的機構約只有7家，許多家長向立法委員蔡適應反映，可提供服務的人數不足，家長進而轉往雙北市尋求協助。蔡適應今天表示，持續爭取更多兒童早療資源，幫助基隆市更多的家庭。

台灣礦工醫院日前設立兒童早療中心，民進黨市長參選人蔡適應立委今天前往了解執行狀況，復健科物理治療技術長黃雍絢表示，在台灣礦工醫院設立兒童早療中心之前，大部分的孩童都是到雙北市去治療，目前幾乎都是客滿，他們提供職能、語言治療。

復健科兒童早療中心組長黃鈺雯表示，小朋友到他們早療中心後，治療師會依照他們發展遲緩的方面，進行課程、並透過教具來輔助，也希望小朋友來到醫療院所可以較為輕鬆。

蔡適應表示，過去他的服務處常常接到陳情，家長們希望增加更多早療的課程，他們才不用跑到雙北市舟車勞頓，而他在這方面也持續努力，他向衛生福利部建議研議交通津貼補助，來補助相關醫療院所，讓院所願意開設夜間的服務門診，讓這些早療的家長，有充足的門診，來減輕家長們的負擔。