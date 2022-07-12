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基隆早療資源不足常跑雙北 蔡適應：提升早療環境
基隆市學齡前有兒童早療需求的人數約有1千人，目前基隆市提供早療的機構約只有7家，許多家長向立法委員蔡適應反映，可提供服務的人數不足，家長進而轉往雙北市尋求協助。蔡適應今天表示，持續爭取更多兒童早療資源，幫助基隆市更多的家庭。
台灣礦工醫院日前設立兒童早療中心，民進黨市長參選人蔡適應立委今天前往了解執行狀況，復健科物理治療技術長黃雍絢表示，在台灣礦工醫院設立兒童早療中心之前，大部分的孩童都是到雙北市去治療，目前幾乎都是客滿，他們提供職能、語言治療。
復健科兒童早療中心組長黃鈺雯表示，小朋友到他們早療中心後，治療師會依照他們發展遲緩的方面，進行課程、並透過教具來輔助，也希望小朋友來到醫療院所可以較為輕鬆。
蔡適應表示，過去他的服務處常常接到陳情，家長們希望增加更多早療的課程，他們才不用跑到雙北市舟車勞頓，而他在這方面也持續努力，他向衛生福利部建議研議交通津貼補助，來補助相關醫療院所，讓院所願意開設夜間的服務門診，讓這些早療的家長，有充足的門診，來減輕家長們的負擔。
蔡適應說，實務上來講，這就是縮短體醫療資源的城鄉差距，他今天來關心早療中心的建置情形，特別感謝現場的治療師，願意來台灣礦工醫院建立兒童早療醫療中心，兒童早療是孩子未來成長的起步，需要有更多心力來投注，未來他有機會擔任基隆市長，會跟基隆市衛生局研議提高醫療院所的服務量能，並建立起跨院所的夥伴關係，提升基隆的兒童早療環境。
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