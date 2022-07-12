南澳南溪漂漂河、沙灘車生亂象 聯合部落會議表決反對

宜蘭縣南澳南溪近年盛行漂漂河、沙灘車等水陸活動，卻傳出有業者開挖河床、在河床私設停車場等情形，居民憂影響生態環境。當地武塔村的武塔部落、哈卡巴里斯部落昨晚召開聯合部落會議，約逾60人與會，最終舉手表決，以52比0的票數反對漂漂河、沙灘車業者的不當開發行。縣府回應，後續將依原住民族基本法、水利及水域遊憩等規定處理。

南澳南溪巴漾至莎韻橋的河段為原住民保留地，也是泰雅族傳統領域土地範圍。武塔村民指出，漂漂河和沙灘車等水域活動業者漸增，有業者為方便遊客活動，出動挖土機挖河床，甚至私設停車場供遊客停放，不只河川的水文水道、動植物生態環境、耕作受影響，也擔心颱風、豪雨釀溪水暴漲，恐威脅沿岸、下游居民的生命安全。

地方對此出現反彈聲浪，武塔村2部落昨天召開聯合部落會議，當地居民、縣府水資處與工旅處、南澳鄉公所等逾60人出席；會議中，針對動用重機具挖土機開挖河床、私設停車場等進行討論。

會議指出依原住民族基本法第21條，業者活動範圍在武塔村原住民保留地、傳統領域土地範圍內，涉及諮商與取得原住民族同意與參與辦法的土地開發、資源利用2項規定。

討論過程熱烈，最後由出席會議的居民舉手表決，52人反對漂漂河、沙灘車業者不當開發行為與危害河川開挖，沒人舉手不反對。

縣府回應，對於漂漂河等行為是否屬於原住民族基本法第21條，所列「政府或私人於原住民族土地或部落及其周邊一定範圍內之公有土地從事土地開發、資源利用、生態保育及學術研究」仍有疑義。

縣府民政處將於接獲南澳鄉公所所發之會議紀錄後，轉請原住民族委員會進行解釋。民政處表示，如經解釋後，認定相關行為屬於原基法21條所列行為，部落族人可依法申請召集部落會議進行討論，縣府也會依相關決議辦理後續事宜。

縣府水資處、工旅處表示，漂漂河等水域遊憩活動，在原民會完成解釋之前，將在兼顧河防安全及民眾安全的前提下，依水域遊憩活動管理辦法持續輔導業者。