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以黃春明、幾米作品主題設計 宜蘭共融遊戲場充滿童趣

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭丟丟噹廣場原本就有繪本大師幾米的飛天火車，縣政府要規劃一處以聲音為特色的共融式遊戲場，搭配兔子人偶裝置藝術，讓旅人休息也感覺有童趣。記者戴永華／攝影
宜蘭丟丟噹廣場原本就有繪本大師幾米的飛天火車，縣政府要規劃一處以聲音為特色的共融式遊戲場，搭配兔子人偶裝置藝術，讓旅人休息也感覺有童趣。記者戴永華／攝影

各縣市積極打造共融式遊戲場，讓孩童、成人及老年人共享，宜蘭縣政府選擇宜蘭運動公園及冬山河親水公園做為示範點，親水公園是以作家黃春明童話「巨人的眼淚」為設計主題；此外在丟丟噹廣場也會有一處以聲音為特色的共融設施，搭配繪本大師幾米的兔子人偶，讓旅人休息也感覺有童趣。

縣政府工商旅遊處今天在縣務會議說明規劃構想，縣府針對溪南及溪北初選轄風景區、公園綠地共21處基地，經評估空間及動線，擇定溪北-宜蘭運動公園及溪南-冬山河親水公園為示範場域；另外選定丟丟噹廣場打造小而美的共融式遊戲場，這3座共融遊戲場將呈現不同的風格特色，其中丟丟噹廣場共融設施今年底完成。

工旅處表示，丟丟噹廣場位於宜蘭火車站對面，原本就有幾米飛天火車，規劃的遊戲場以聲音為主題增加空間趣味性，例如金屬管樂器、打擊鼓及風鈴等，特別會把繪本大師幾米作品「森林裡的秘密」兔子意象，搭配樂器設施呈現，滿足聽覺與視覺享受。

在宜蘭運動公園方面，配合宜蘭多雨氣候，設施從雲朵棚架到雨後彩虹基地滑梯，展現一串氣候變化意象，相關設施會利用地形起伏及高架廊道，增加空間變化及趣味性，會是一座具有體能設施及挑戰性的遊樂設施，例如雨後彩虹基地、雲朵好漢坡、雲朵攀岩、搖擺平盤、螺旋滑梯、搖搖杯及鞦韆組等。

冬山河親水公園以宜蘭知名作家黃春明的童話「巨人的眼淚」故事內容做設計主題，整個遊戲場融合地形與設施像是一個趴在地上的巨人，巨人手臂環抱各式共融式遊戲提供孩童玩耍，呼應巨人與男孩相處和樂的情形，相關設施例如村落遊戲場、巨人基地、眼淚滑梯及巨人手臂好漢坡等。

工旅處表示，目前都已經完成規劃設計審查，丟丟噹廣場共融式遊戲場今年底會先完成，接著辦理宜蘭運動公園及親水公園的的設施發包。

宜蘭 幾米

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