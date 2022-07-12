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花蓮吉安鄉爭取1800萬元經費 補強傳統市場耐震度
花蓮吉安鄉公所向經濟部與縣府爭取約1800萬元，陸續整修鄉內慶豐市場與仁里市場，如今北昌公有零售市場耐震補強工程於進入尾聲，不但成立村鄰長聯誼室，更拆除違建提升明亮度，也加強整體結構，打造便利、友善即安全的市場採買環境。
吉安鄉公所積極盤點公有市場及社區活動中心等建築設施，逐一檢討改善，並循序漸進執行耐震評估與結構補強工程。其中北昌市場建築物耐震能力補強補助計畫，獲經濟部核補工程款123萬元，鄉公所自籌款13萬元，總工程經費達137萬元。
北昌市場屋齡已逾38年，為滿足北昌村近9千人的採買需求，工程除了補強結構耐震度與防屋頂漏水，拆除違建格局牆面以增加光線外，同時發問卷調查與網路填報方式統整意見，在現有空餘場域設置便利型社區停車空間。
建設課長吳印浴指出，在工程期間，活化北昌市場旁舊有廳舍，做為北昌村鄰長服務聯誼室，讓傳統市場成為凝聚在地居民情感的好所在。
在北昌市場開幕擺攤至今的「元老級」郭姓攤主表示，一路上見證北昌市場的興衰，感謝鄉長游淑貞多次關心，傾聽鄉親需求並廣開親民空間，期待後續發展能帶給北昌更加繁榮的願景，帶動鄰近商圈與生活圈，讓人潮回流與蓬勃買氣。
另外，近2年受疫情衝擊，傳統市場人潮買氣大受影響，鄉公所除了提供租金優惠，今年規畫公有市場「消費抵用券振興活動」。游淑貞說，健全的市場攸關鄉親生活機能，盼藉活絡市場經濟活動，帶動在地優質農產銷售，同步吸引青年人願意親近傳統市場，增加創生與就業機會。
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