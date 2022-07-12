基隆今聯合徵才北北基都有 10優質廠商208個職缺

勞動部勞動力發展署基隆就業中心今天下午2至4時，在基隆市中正區中正路102號就業中心辦理聯合徵才活動，有10家優質廠商釋出208個職缺，北北基地區皆有工作機會可選擇，想找工作或換工作的求職民眾可以把握現場面試機會。

這次聯合徵才活動邀集10家優良廠商，製造業有走遍天下食品、精華光學、超邁工業，分別提供產線作業員、水電技術人員、品檢員、短期計時包裝作業員等多樣職缺；服務業有優尼聖企業、群碩企業社、三商家購、永慶房屋及博愛仁愛之家，提供銷售人員、計時門市人員、照顧服務員及護理師、廚工等工作機會；物流業有伸鴻及特捷物流公司，開出營運行政專員、理貨人員及堆高機人員等職缺。

特別的是，優尼聖企業、永慶房屋、特捷物流都是首次參加基隆就業中心的聯合徵才活動，優尼聖企業是知名運動品牌經銷連鎖店徵求銷售人員，永慶房屋徵求i智慧經紀人及服務專員，特捷物流則是徵求倉儲營運專員及營運行政專員。

今天徵才活動皆可直接面試，縮短求職等待期，想要盡快找到工作的民眾要把握機會。基隆就業中心主任盛慧中表示，對自己職業興趣不夠清楚的求職朋友可以先考慮兼職、計時工作先初步接觸與職業探索，找到自己有興趣的工作及方向，即使嘗試的結果不符預期，至少可以釐清求職方向。她鼓勵求職朋友在專責就服員協助下做好面試準備，踴躍參加。

相關細節請洽基隆就業中心（02）24225263，或上「台灣就業通」官網查詢，網址為https://www.taiwanjobs.gov.tw。