聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆家扶在新竹市辦夏令營 學習尊重多元文化與自己
基隆家扶中心帶領35名弱勢家庭國中生，到新竹市辦為期3天的「『原』來在這裡」夏令營，今天閉幕。家扶中心希望藉體驗學習建構青少年的學習與發展，透過營隊讓青少年學習尊重多元文化與自己，找到天賦才能，勇敢追求自己夢想。
基隆家扶每年舉辦國中生夏令營，給青少年更多元的體驗與學習，前兩年受疫情影響停辦，今年恢復舉辦夏令營。營隊成員9日在基隆火車站舉辦始業式，扶幼委員會主委吳世偉和基隆市副議長林沛祥出席。吳世偉加碼加菜金5000元，鼓勵孩子快樂出行，滿載而歸。
家扶號表示，今年營隊結合「自我探索」及「原住民文化」兩大元素，3天活動設計由自我內在出發，社工透過團體以及牌卡的媒介，讓孩子們認識自我，並看見自身所擁有的特質，用不同角度反思與探索，發掘生涯規畫的多面向可能。
原住民文化體驗帶領孩子深入五峰獵人學校，部落講師分享自我返鄉投入部落文化歷程，也讓孩子們增廣原住民族自我認同身分之過程，增進不同視野與發展。最後經由狩獵射箭活動及古部落生活野炊，孩子們分工合作，一同體現狩獵技巧及部落美食，從中肯定自己完成部落講師賦予的每一項的任務及活動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言