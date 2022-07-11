基隆家扶在新竹市辦夏令營 學習尊重多元文化與自己

基隆家扶中心帶領35名弱勢家庭國中生，到新竹市辦為期3天的「『原』來在這裡」夏令營，今天閉幕。家扶中心希望藉體驗學習建構青少年的學習與發展，透過營隊讓青少年學習尊重多元文化與自己，找到天賦才能，勇敢追求自己夢想。

基隆家扶每年舉辦國中生夏令營，給青少年更多元的體驗與學習，前兩年受疫情影響停辦，今年恢復舉辦夏令營。營隊成員9日在基隆火車站舉辦始業式，扶幼委員會主委吳世偉和基隆市副議長林沛祥出席。吳世偉加碼加菜金5000元，鼓勵孩子快樂出行，滿載而歸。

家扶號表示，今年營隊結合「自我探索」及「原住民文化」兩大元素，3天活動設計由自我內在出發，社工透過團體以及牌卡的媒介，讓孩子們認識自我，並看見自身所擁有的特質，用不同角度反思與探索，發掘生涯規畫的多面向可能。