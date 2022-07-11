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基隆家扶在新竹市辦夏令營 學習尊重多元文化與自己

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆家扶中心前往新竹市舉辦夏令營，透過營隊讓青少年學習尊重多元文化與自己，勇敢追求夢想。圖／基隆家扶提供
基隆家扶中心前往新竹市舉辦夏令營，透過營隊讓青少年學習尊重多元文化與自己，勇敢追求夢想。圖／基隆家扶提供

基隆家扶中心帶領35名弱勢家庭國中生，到新竹市辦為期3天的「『原』來在這裡」夏令營，今天閉幕。家扶中心希望藉體驗學習建構青少年的學習與發展，透過營隊讓青少年學習尊重多元文化與自己，找到天賦才能，勇敢追求自己夢想。

基隆家扶每年舉辦國中生夏令營，給青少年更多元的體驗與學習，前兩年受疫情影響停辦，今年恢復舉辦夏令營。營隊成員9日在基隆火車站舉辦始業式，扶幼委員會主委吳世偉和基隆市副議長林沛祥出席。吳世偉加碼加菜金5000元，鼓勵孩子快樂出行，滿載而歸。

家扶號表示，今年營隊結合「自我探索」及「原住民文化」兩大元素，3天活動設計由自我內在出發，社工透過團體以及牌卡的媒介，讓孩子們認識自我，並看見自身所擁有的特質，用不同角度反思與探索，發掘生涯規畫的多面向可能。

原住民文化體驗帶領孩子深入五峰獵人學校，部落講師分享自我返鄉投入部落文化歷程，也讓孩子們增廣原住民族自我認同身分之過程，增進不同視野與發展。最後經由狩獵射箭活動及古部落生活野炊，孩子們分工合作，一同體現狩獵技巧及部落美食，從中肯定自己完成部落講師賦予的每一項的任務及活動。

基隆家扶中心前往新竹市舉辦夏令營，透過營隊讓青少年學習尊重多元文化與自己，勇敢追求夢想。圖／基隆家扶提供
基隆家扶中心前往新竹市舉辦夏令營，透過營隊讓青少年學習尊重多元文化與自己，勇敢追求夢想。圖／基隆家扶提供
基隆家扶中心前往新竹市舉辦夏令營，透過營隊讓青少年學習尊重多元文化與自己，勇敢追求夢想。圖／基隆家扶提供
基隆家扶中心前往新竹市舉辦夏令營，透過營隊讓青少年學習尊重多元文化與自己，勇敢追求夢想。圖／基隆家扶提供
基隆家扶中心前往新竹市舉辦夏令營，透過營隊讓青少年學習尊重多元文化與自己，勇敢追求夢想。圖／基隆家扶提供
基隆家扶中心前往新竹市舉辦夏令營，透過營隊讓青少年學習尊重多元文化與自己，勇敢追求夢想。圖／基隆家扶提供
基隆家扶中心前往新竹市舉辦夏令營，透過營隊讓青少年學習尊重多元文化與自己，勇敢追求夢想。圖／基隆家扶提供
基隆家扶中心前往新竹市舉辦夏令營，透過營隊讓青少年學習尊重多元文化與自己，勇敢追求夢想。圖／基隆家扶提供
基隆家扶中心前往新竹市舉辦夏令營，透過營隊讓青少年學習尊重多元文化與自己，勇敢追求夢想。圖／基隆家扶提供
基隆家扶中心前往新竹市舉辦夏令營，透過營隊讓青少年學習尊重多元文化與自己，勇敢追求夢想。圖／基隆家扶提供

基隆 原住民

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