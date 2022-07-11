「台灣摯友 敬悼安倍」 基隆地標連3晚點燈悼念

日本前首相安倍晉三8日助選時遭人槍擊死亡，中央政府宣布今天各機關學校下半旗。基隆市政府決定從今晚起連續3天，基隆地標將顯示「台灣摯友 敬悼安倍」文字，表達悼念。

基市府表示，安倍8日上午在奈良街頭演說助選時，遭人從後方槍擊中彈，送醫急救不治。事發後各國紛紛表示哀悼，我國政府也下令各級政府機關（構）、公立學校，今天下半旗1天。

基隆市長林右昌說，對於安倍晉三過世消息感到十分惋惜，安倍晉三在台灣遭遇國際困難時，總是公開大力支持台灣，不只曾經公開秀「台灣加油」標語，力挺台灣農產品。

林右昌表示，在台灣最缺新冠疫苗的時候，安倍晉三促成日本贈送AZ疫苗來台，還有支持台灣以觀察員身分加入WTO等友好作為，是日本最挺台灣的首相，因此決定透過地標點燈方式，表達對安倍的追悼及感謝，並感念安倍畢生對台灣的諸多貢獻。