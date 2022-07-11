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「台灣摯友 敬悼安倍」 基隆地標連3晚點燈悼念

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
日本前首相安倍晉三遭人槍擊死亡，基市府決定從今晚起連續3天，基隆地標將顯示「台灣摯友 敬悼安倍」文字表達悼念。圖／基市府提供
日本前首相安倍晉三遭人槍擊死亡，基市府決定從今晚起連續3天，基隆地標將顯示「台灣摯友 敬悼安倍」文字表達悼念。圖／基市府提供

日本前首相安倍晉三8日助選時遭人槍擊死亡，中央政府宣布今天各機關學校下半旗。基隆市政府決定從今晚起連續3天，基隆地標將顯示「台灣摯友 敬悼安倍」文字，表達悼念。

基市府表示，安倍8日上午在奈良街頭演說助選時，遭人從後方槍擊中彈，送醫急救不治。事發後各國紛紛表示哀悼，我國政府也下令各級政府機關（構）、公立學校，今天下半旗1天。

基隆市長林右昌說，對於安倍晉三過世消息感到十分惋惜，安倍晉三在台灣遭遇國際困難時，總是公開大力支持台灣，不只曾經公開秀「台灣加油」標語，力挺台灣農產品。

林右昌表示，在台灣最缺新冠疫苗的時候，安倍晉三促成日本贈送AZ疫苗來台，還有支持台灣以觀察員身分加入WTO等友好作為，是日本最挺台灣的首相，因此決定透過地標點燈方式，表達對安倍的追悼及感謝，並感念安倍畢生對台灣的諸多貢獻。

基市府觀光及城市行銷處長曾姿雯說，基隆地標在軟硬體更新後，可配合不同時事變換及呼應點燈。安倍晉三身故讓國人感到震驚難過，市府今晚6點到12點以象徵純潔和平的白光點亮基隆地標，並亮起「台灣摯友 敬悼安倍」文字，悼念安倍。

日本前首相安倍晉三遭人槍擊死亡，基市府決定從今晚起連續3天，基隆地標將顯示「台灣摯友 敬悼安倍」文字表達悼念。圖／基市府提供
日本前首相安倍晉三遭人槍擊死亡，基市府決定從今晚起連續3天，基隆地標將顯示「台灣摯友 敬悼安倍」文字表達悼念。圖／基市府提供

基隆市長 安倍晉三 日本

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