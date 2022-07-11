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疫情趨緩！杏輝宜蘭永續城鄉馬拉松 重啟報名加碼4好康
原訂4月23日舉辦的「2022杏輝宜蘭永續城鄉馬拉松」，當時因新冠疫情嚴峻，主辦單位考量選手安全，賽事延至10月29日，最近正啟動第二階段報名。主辦單位今天宣布，除了原本的4個特色補給站及抽獎活動之外，為感謝跑友力挺支持，再加碼推出「大四喜」好康。
「大四喜」包括
1.跑友住宿優惠：所有已報名並完成繳費之跑友，於7月15日起至10月28日，周一至周四（平日）憑號碼布或賽事繳費證明QR code即享住宿優惠折抵800元。
2周周抽法式藍帶級「可為烘焙禮盒」，限量40份。
3.周周抽價值萬元旅宿券。
4.宜蘭在地驚喜好禮，限量40份。
此場賽事由宜蘭縣政府與杏輝醫藥集團共同主辦，宜蘭縣體育會與財團法人蘭陽城鄉美學基金會承辦，杏輝宜蘭永續城鄉馬拉松今天在宣傳活動中，由縣長林姿妙頒發證書，邀請佛光大學校長何卓飛擔任賽事總顧問。
此場賽事將提撥跑友報名費的5%做為培植宜蘭縣基層運動員「奧運光芒永續基金」，報名費實際化為對基層選手的肯定與支持。延期前，第二階段報名近4000人，基金已累積逾10萬元。
縣體育會特別選定110年新北市全國青年盃田徑公開賽，打破高懸12年女子800公尺紀錄的陳潔安選手，成為第一個受惠的選手，頒給1萬元永續基金，呼籲第二階段踴躍報名，網址https://yilanmarathon.com.tw，號召大家為健康與公益而跑，享受奔跑在蘭陽平原的樂趣。
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