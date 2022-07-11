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影／南方澳大橋重建「怪事」多 農曆7月舉辦普度求平順

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
南方澳跨港大橋施工不順的橋面，就是兩年多前斷橋壓毀3艘漁船及造成6名外籍漁工罹難的地方。記者戴永華／攝影
南方澳跨港大橋施工不順的橋面，就是兩年多前斷橋壓毀3艘漁船及造成6名外籍漁工罹難的地方。記者戴永華／攝影

宜蘭南方澳跨港大橋2019年10月1日崩斷，壓毀橋下3艘漁船及6名外籍漁工罹難，交通部長王國材今天到施工現場勘察，在縣長林姿妙建議下，王國材同意農曆7月舉辦普度法會；不過，施工團隊平常也不是沒拜過，有人提議是否應該依照外籍漁工的習俗來祭拜求安。

罹難的6名外籍漁工分屬菲律賓及印尼籍，工程人員透露「死傷事故的地方施工很不順」，包括最近灌漿出問題橋面，正好位於壓垮漁船及漁工死亡的上方，施工團隊農曆初二及十六必拜，還特別準備外籍漁工喜歡的酒水等祭品，但接連狀況不斷，讓人覺得毛毛的。

地方人士說，菲律賓人大多信奉基督教耶和華救主，印尼人多是膜拜伊斯蘭教阿拉真主，與多數台灣人拜求的神明不同，建議是否依照外籍漁工的習俗來拜。

據了解，南方澳跨港大橋原本施工順利，最近P7橋墩附近卻狀況連連，也就是斷橋死傷的橋段。工程人員說，明明灌漿模板在地面組合都好好的，吊上橋去組裝就是弄不好，發現突然少了一個螺絲、有時是鋼筋綁不好、吊車等機具突然停擺故障，要不就是施工人員接連確診，代班的人難上手，怪事連連。

交通部長王國材今天到P7橋墩工地現勘，縣長林姿妙建議部長找個時間，大家都一起來拜拜祈求順利圓滿，讓大橋早日完工。王國材同意辦理，時間訂在農曆7月間舉辦一場普度法會，交通部同時也考量地方人士建議，融入外籍漁工的習俗來祭拜。

王國材現勘結束後，與縣長林姿妙及立委陳歐珀等人轉往南天宮上香，祈求媽祖保佑施工順利，他特地包個紅包香油錢感謝廟方，南天宮允諾全力協助普度法會，大橋完工後才能振興漁村經濟。

宜蘭縣長林姿妙建議交通部長王國材建議找個時間，由交通部號召各界舉辦普度，祈求工程平安順利。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙建議交通部長王國材建議找個時間，由交通部號召各界舉辦普度，祈求工程平安順利。記者戴永華／攝影
南方澳大橋施工現場經常會有祭拜物品，農曆的初二及十六日也必定拜拜求平安。記者戴永華／攝影
南方澳大橋施工現場經常會有祭拜物品，農曆的初二及十六日也必定拜拜求平安。記者戴永華／攝影
交通部長王國材與縣長林姿妙等人今天到南天宮上香，祈求工程進行順利。記者戴永華／攝影
交通部長王國材與縣長林姿妙等人今天到南天宮上香，祈求工程進行順利。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙建議施工團隊找個時間，由交通部號召各界舉辦普度，祈求工程平安順利。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙建議施工團隊找個時間，由交通部號召各界舉辦普度，祈求工程平安順利。記者戴永華／攝影
交通部長王國材到南天宮上香，包紅包給廟方添香油錢，感謝南天宮的協助。記者戴永華／攝影
交通部長王國材到南天宮上香，包紅包給廟方添香油錢，感謝南天宮的協助。記者戴永華／攝影
南方澳跨港大橋的施工橋下，經常有漁船進出，拆卸灌漿沉陷的橋面要格外小心。記者戴永華／攝影
南方澳跨港大橋的施工橋下，經常有漁船進出，拆卸灌漿沉陷的橋面要格外小心。記者戴永華／攝影

外籍漁工 王國材 南方澳大橋

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