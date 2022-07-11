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羅東中山公園10米「青年打卡牆」 書法名家曾山尚幸參與創作

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
羅東中山公園長達10米的「青年打卡牆」，以逗趣的Q版畫風呈現。圖／羅東鎮公所提供
羅東中山公園長達10米的「青年打卡牆」，以逗趣的Q版畫風呈現。圖／羅東鎮公所提供

宜蘭羅東鎮公所舉辦「藝穗節」大型旗艦活動即將登場，公所今天宣傳系列活動之一「青年文化季」，邀請日本駐台書法名家曾山尚幸與宜蘭在地塗鴉藝術家瑞正，共同創作一幅長達10公尺的青年打卡牆，把這次活動主題「世界」知名建築以Q版畫風呈現，非常醒目，好拍好打卡。

這面巨牆將在羅東鎮中山公園展至8月7日，這個周日7月17日晚上在主舞台會安排花式足球、花式籃球及魔術表演，同時邀請縣內高校學子與縣外知名表演者展開創意尬舞，精彩可期。

羅東鎮公所今天提前宣傳為活動暖身，鎮長吳秋齡表示，鎮公所一向重視推動青少年事務，包括在樟仔園文化園區成立「青創基地」鼓勵青少年從事正當休閒活動；這次首創辦理青年文化季，希望能夠在羅東藝穗節活動融入青少年元素，讓青少朋友年展現自我與自信的一面。

今天宣傳活動中，邀請日本知名書法家曾山尚幸到場參與創作，曾山尚幸18歲罹癌，治療後喜獲重生，他拿起毛筆開啟環遊世界旅程，結交好友，他自創「Soyamax體」自由奔放、筆感厚實，很適合青年文化季的風格。

35歲的曾山尚幸與宜蘭在地塗鴉藝術家Rhythm瑞正採用書法及彩繪共同創作，活動現場畫出一幅長10米的「青年打卡牆」，呼應羅東藝穗節「世界」主題，把美國自由女神、埃及金字塔及沙漠駱駝都帶進彩繪牆，同時以趣味Q版畫風呈現，吸睛度百分百。

羅東青年文化季重頭戲7月17日晚上，當天活動16時至19時「街頭藝廊」，有花式足球及籃球、魔術、扯鈴等表演；19時至21時「青年主場秀」，聚集縣內高校學子與縣外知名表演者站上創意舞台，舞出年輕人青春活力，歡迎大家欣賞精彩演出。

羅東青年文化季17日晚上登場，有「街頭藝廊」及「青年主場秀」，舞出年輕人青春活力，歡迎大家欣賞精彩演出。圖／羅東鎮公所提供
羅東青年文化季17日晚上登場，有「街頭藝廊」及「青年主場秀」，舞出年輕人青春活力，歡迎大家欣賞精彩演出。圖／羅東鎮公所提供
「青年打卡牆」長達10公尺，好拍照好打卡，羅東鎮公所歡迎大家前來參與17日晚上的精彩活動。圖／羅東鎮公所提供
「青年打卡牆」長達10公尺，好拍照好打卡，羅東鎮公所歡迎大家前來參與17日晚上的精彩活動。圖／羅東鎮公所提供
35歲的曾山尚幸與宜蘭在地塗鴉藝術家Rhythm瑞正採用書法及彩繪共同創作，畫出一幅長10米的「青年打卡牆」。圖／羅東鎮公所提供
35歲的曾山尚幸與宜蘭在地塗鴉藝術家Rhythm瑞正採用書法及彩繪共同創作，畫出一幅長10米的「青年打卡牆」。圖／羅東鎮公所提供
羅東青年文化季活動現場，展示台日青年藝術家共同創作的「青年打卡牆」長達10公尺，相當醒目，好拍照好打卡。圖／羅東鎮公所提供
羅東青年文化季活動現場，展示台日青年藝術家共同創作的「青年打卡牆」長達10公尺，相當醒目，好拍照好打卡。圖／羅東鎮公所提供

青年 羅東

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