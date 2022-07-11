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斜紋夜蛾蟲害入侵 花蓮花生產量少3成

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮光豐地區的花生田葉片被斜紋夜蛾幼蟲入侵，葉子都被咬光光。圖／光豐農會提供
花蓮光豐地區的花生田葉片被斜紋夜蛾幼蟲入侵，葉子都被咬光光。圖／光豐農會提供

氣候進入炎熱夏季，因有農友回報蟲害，花蓮縣政府實施田間監測，發現斜紋夜蛾、東方果實蠅及瓜實蠅族群數量明顯上升，單處監測點達257隻以上，已發布預警，其中光豐地區的花生受害較嚴重，已減產3成。縣府呼籲農友加強田間防治，合法用藥或用誘引劑、黏蟲紙捕殺成蟲防治。

光豐地區農會總幹事張明發表示，今年年初雨水多，加上夏天天氣熱，花生田的葉片陸續發現遭斜紋夜蛾幼蟲啃食，導致花生熟成度不好，產量估算減少3成；以往花生市價，平均每包60台斤有3200元至3300元許，這次蟲害恐讓價錢上漲1至2成。

張明發說，光豐地區花生種植面積50公頃左右，往年平均每公頃能產4500斤，不過今年只有3150斤左右，主要原因就是農友採收花生前幾天發生蟲害，根本來不及防範，葉子很快就被吃掉，未來會記取經驗，會加強防治以減少農友損失。

花蓮縣府農業處長陳淑雯表示，光豐地區的花生受斜紋夜蛾侵擾稍微嚴重，但因要採收，不建議噴藥；東方果實繩則主要在文旦柚園，目前尚未採收，可經施藥噴灑；瓜實蠅則在瓜類田區出現，也可噴藥防治。

動植物防疫所長周黃得榮指出，「斜紋夜蛾」幼蟲危害的作物高達60多種，食性極雜且食量大；「瓜實蠅」為苦瓜、絲瓜等葫蘆科瓜菜類作物主要害蟲；「東方果實蠅」主要危害番石榴、蓮霧及文旦等多種經濟果樹。

防治斜紋夜蛾可在種植前先放水淹田與耕犁滅除幼蟲和蛹，種植期間可摘除卵塊及田區施掛性費洛蒙陷阱誘殺雄蟲。防治瓜、果實蠅則可在雌花凋謝套袋，避免被產卵，並用誘引劑誘殺雄蟲，或懸掛黃色黏蟲紙，勿將流膠果、落果、劣果或廢棄果棄置於田區，應以塑膠袋收集密閉帶離。

為防治蟲害入侵，農友在田區施掛性費洛蒙陷阱誘殺雄蟲。圖／花蓮縣政府提供
為防治蟲害入侵，農友在田區施掛性費洛蒙陷阱誘殺雄蟲。圖／花蓮縣政府提供
花蓮光豐地區的花生田葉片陸續發現遭斜紋夜蛾幼蟲啃食，導致花生熟成度不好，產量估算減少3成。圖／光豐農會提供
花蓮光豐地區的花生田葉片陸續發現遭斜紋夜蛾幼蟲啃食，導致花生熟成度不好，產量估算減少3成。圖／光豐農會提供

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