斜紋夜蛾蟲害入侵 花蓮花生產量少3成

氣候進入炎熱夏季，因有農友回報蟲害，花蓮縣政府實施田間監測，發現斜紋夜蛾、東方果實蠅及瓜實蠅族群數量明顯上升，單處監測點達257隻以上，已發布預警，其中光豐地區的花生受害較嚴重，已減產3成。縣府呼籲農友加強田間防治，合法用藥或用誘引劑、黏蟲紙捕殺成蟲防治。

光豐地區農會總幹事張明發表示，今年年初雨水多，加上夏天天氣熱，花生田的葉片陸續發現遭斜紋夜蛾幼蟲啃食，導致花生熟成度不好，產量估算減少3成；以往花生市價，平均每包60台斤有3200元至3300元許，這次蟲害恐讓價錢上漲1至2成。

張明發說，光豐地區花生種植面積50公頃左右，往年平均每公頃能產4500斤，不過今年只有3150斤左右，主要原因就是農友採收花生前幾天發生蟲害，根本來不及防範，葉子很快就被吃掉，未來會記取經驗，會加強防治以減少農友損失。

花蓮縣府農業處長陳淑雯表示，光豐地區的花生受斜紋夜蛾侵擾稍微嚴重，但因要採收，不建議噴藥；東方果實繩則主要在文旦柚園，目前尚未採收，可經施藥噴灑；瓜實蠅則在瓜類田區出現，也可噴藥防治。

動植物防疫所長周黃得榮指出，「斜紋夜蛾」幼蟲危害的作物高達60多種，食性極雜且食量大；「瓜實蠅」為苦瓜、絲瓜等葫蘆科瓜菜類作物主要害蟲；「東方果實蠅」主要危害番石榴、蓮霧及文旦等多種經濟果樹。