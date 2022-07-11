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王宏恩玖壹壹海邊接力開唱！金崙海洋音樂節8月登場

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
太麻里鄉金崙部落在金崙大橋通車啟用、南迴線旅遊帶動下，觀光量能持續提升。記者卜敏正／攝影
太麻里鄉金崙部落在金崙大橋通車啟用、南迴線旅遊帶動下，觀光量能持續提升。記者卜敏正／攝影

台東縣2022「qali ari」金崙海洋音樂節8月6日下午登場，這是太麻里鄉首次籌辦大型音樂會，邀請歌手王宏恩、烏瑪克夫妻、台語嘻哈樂團臭屁嬰仔，及本土天團玖壹壹接力開唱，期盼透過音樂會推廣太麻里鄉觀光旅遊。

太麻里鄉鄉長王重仁表示，金崙部落在金崙大橋通車啟用、金崙溫泉與台鐵南迴線旅遊帶動之下，觀光接待量能持續提升，期許活動讓更多人認識金崙部落。未來發展成為「一鄉一特色活動」。

王重仁說，「qali ari」是排灣族語「朋友走吧」，表達原住民族友善好客天性，這次活動感謝原民會、台東縣政府、縣議會、金崙部落商圈發展協會等挺力辦理，歡迎大家來台東認識原民文化，感受在地美好。

主辦單位表示，這次音樂會地點在金崙海灘、下午3點開始還有豐富市集活動，晚上7點開唱，邀請超強卡司，由布農族歌手王宏恩、烏瑪克夫妻、台語嘻哈樂團臭屁嬰仔，及本土天團玖壹壹接力開唱，活動中除了精彩的表演外，市集由縣內餐飲、文創商品、原住民手工藝品、農產品業者等共同參與。

遊客參加音樂會，可搭乘台鐵至金崙車站，出站後沿指示牌步行約5分鐘即可抵達活動會場，若自行開車，可先至金崙部落依現場工作人員指示，將車停至指定停車場，再步行約15分鐘前往活動會場。入場時配合防疫，測量體溫並落實手部消毒，活動期間須全程配戴口罩。

遊客參加音樂會，可搭乘台鐵至金崙車站，出站後沿指示牌步行約5分鐘即可抵達活動會場。記者卜敏正／攝影
遊客參加音樂會，可搭乘台鐵至金崙車站，出站後沿指示牌步行約5分鐘即可抵達活動會場。記者卜敏正／攝影
王重仁說，金崙部落在金崙大橋通車啟用、南迴線旅遊帶動之下，觀光量能持續提升。記者卜敏正／攝影
王重仁說，金崙部落在金崙大橋通車啟用、南迴線旅遊帶動之下，觀光量能持續提升。記者卜敏正／攝影

音樂會 台東 原住民

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