王宏恩玖壹壹海邊接力開唱！金崙海洋音樂節8月登場

台東縣2022「qali ari」金崙海洋音樂節8月6日下午登場，這是太麻里鄉首次籌辦大型音樂會，邀請歌手王宏恩、烏瑪克夫妻、台語嘻哈樂團臭屁嬰仔，及本土天團玖壹壹接力開唱，期盼透過音樂會推廣太麻里鄉觀光旅遊。

太麻里鄉鄉長王重仁表示，金崙部落在金崙大橋通車啟用、金崙溫泉與台鐵南迴線旅遊帶動之下，觀光接待量能持續提升，期許活動讓更多人認識金崙部落。未來發展成為「一鄉一特色活動」。

王重仁說，「qali ari」是排灣族語「朋友走吧」，表達原住民族友善好客天性，這次活動感謝原民會、台東縣政府、縣議會、金崙部落商圈發展協會等挺力辦理，歡迎大家來台東認識原民文化，感受在地美好。

主辦單位表示，這次音樂會地點在金崙海灘、下午3點開始還有豐富市集活動，晚上7點開唱，邀請超強卡司，由布農族歌手王宏恩、烏瑪克夫妻、台語嘻哈樂團臭屁嬰仔，及本土天團玖壹壹接力開唱，活動中除了精彩的表演外，市集由縣內餐飲、文創商品、原住民手工藝品、農產品業者等共同參與。