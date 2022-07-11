快訊

考壓克力板防飛沫、矩形喇叭擴音器 111分科測驗物理科試題與解答出爐

時間點啟疑竇 林智堅論文風暴、學者大膽猜是自家人出刀

危老重建！ 20年「神旺大飯店」 9月15日結束營業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影/王國材談南方澳橋重建：「3個月換取百年大橋安全」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
發生工程車傾斜及灌漿沉陷的位置。圖/讀者提供
發生工程車傾斜及灌漿沉陷的位置。圖/讀者提供

宜蘭南方澳跨港大橋灌漿出狀況，無法兌現蔡英文總統3年通車承諾，且斷橋死傷的地方施工不順。交通部長王國材今天到場了解鼓勵工程人員，強調一切以施工安全為重，宣布通車延到12月18日；隨後他前往南方澳知名的南天宮，與縣長林姿妙及立委陳歐珀一起向媽祖上香，祈求工程平順。

針對南方澳跨港大橋日前進行灌漿時，發生橋面節塊沉陷，交通部長王國材今天聽取簡報後表示，雖然可以補救，但百年大橋的安全結構不能有一點瑕疵，交通部討論後決定延後通車，他認為「3個月換取百年大橋的安全，這是值得的」。

南方澳跨港大橋於2019年10月1日驚傳斷橋，壓毀3艘漁船及造成6名外籍漁工死亡，同時也重創漁村觀光發展。總統蔡英文曾向當地人承諾「3年內把橋蓋回來」，負責重建新撟的公路總局蘇花改工程處日以繼夜趕工，原本施工順利，進度已達90%，預估可在9月18日完工，各界期待兌現3年內通車。

未料，當年斷橋死傷的P7墩柱附近一直施工不順，經常發生機械故障等怪事，5月27日下午進行第14節塊混凝土灌漿，因懸臂工作車的千斤頂底下，支撐的墊塊變形滑脫，導致千斤頂與懸臂工作車傾斜，灌漿節塊沉陷30幾公分，當下為避免人車墜海，緊急撤離所有人。

蘇花改工程處表示，施工團隊極力搶救，惟因模板沉陷時節塊已達混凝土初凝階段，為了工程品質及橋梁安全，並考量沉陷節塊無法100％驗證其結構安全及耐久性，評估應以最高品質要求，決定拆除重作。

施工單位說，懸臂節塊位於漁船進出航道上方，為避免影響漁船通行及確保施工安全，必須格外小心，拆除程序複雜且耗時，通車完工時間延後3個月。

此外，因施工過程「怪事」不斷，工地現場每逢農曆初二、十六日必拜，今天交通部長與縣長齊心向南天宮媽祖祈求施工平順，希望能在12月18日如期完工通車。

交通部長王國材關心南方澳跨港大橋施工狀況，為了確保結構無虞，決定通車延後3個月，以換取百年大橋的安全。記者戴永華/攝影
交通部長王國材關心南方澳跨港大橋施工狀況，為了確保結構無虞，決定通車延後3個月，以換取百年大橋的安全。記者戴永華/攝影
南方澳跨港大橋發生施工問題之處，位於當年斷橋死傷事故的上方。記者戴永華/攝影
南方澳跨港大橋發生施工問題之處，位於當年斷橋死傷事故的上方。記者戴永華/攝影
2019年10月1日斷橋事故現場，壓毀3艘漁船及造成6名外籍漁工的罹難。本報資料照
2019年10月1日斷橋事故現場，壓毀3艘漁船及造成6名外籍漁工的罹難。本報資料照
南方澳跨港大橋的施工進度已完成90%。圖/讀者提供
南方澳跨港大橋的施工進度已完成90%。圖/讀者提供
交通部長王國材關心南方澳跨港大橋施工狀況，為了確保結構無虞，決定通車延後3個月，以換取百年大橋的安全。記者戴永華/攝影
交通部長王國材關心南方澳跨港大橋施工狀況，為了確保結構無虞，決定通車延後3個月，以換取百年大橋的安全。記者戴永華/攝影
交通部長王國材關心南方澳跨港大橋施工狀況，為了確保結構無虞，決定通車延後3個月，以換取百年大橋的安全。記者戴永華/攝影
交通部長王國材關心南方澳跨港大橋施工狀況，為了確保結構無虞，決定通車延後3個月，以換取百年大橋的安全。記者戴永華/攝影
交通部長王國材、宜蘭縣長林姿妙與立委陳歐珀一起到南天宮向媽祖上香，祈求南方澳大橋重建安全順利。記者戴永華/攝影
交通部長王國材、宜蘭縣長林姿妙與立委陳歐珀一起到南天宮向媽祖上香，祈求南方澳大橋重建安全順利。記者戴永華/攝影

交通部長 港大 斷橋

延伸閱讀

王國材關切國家鐵路安全計畫 重申台鐵改革現在進行式

影／中華快遞員工抗議長年低薪 王國材：支持調整薪資

影／每周入境2.5萬人有望放寬？ 王國材：會再討論

中華快遞低薪僵局有解 王國材：將盡速召開董事會討論

相關新聞

王宏恩玖壹壹海邊接力開唱！金崙海洋音樂節8月登場

台東縣2022「qali ari」金崙海洋音樂節8月6日下午登場，這是太麻里鄉首次籌辦大型音樂會，邀請歌手王宏恩、烏瑪克...

影/王國材談南方澳橋重建：「3個月換取百年大橋安全」

宜蘭南方澳跨港大橋灌漿出狀況，無法兌現蔡英文總統3年通車承諾，且斷橋死傷的地方施工不順。交通部長王國材今天到場了解鼓勵工...

違規囤有機肥 農地飄惡臭

花蓮縣鳳林鎮詹姓農友為了改良土壤品質，向環保局申請固態與液態有機肥，並挖坑囤放液態肥「隨拿即用」，但夏天炎熱，太陽一曬飄...

宜蘭人返鄉 種出金獎有機茶

農委會公布第六屆百大青農名單出爐，宜蘭40歲的陳春男及41歲的李維獲選，他們都是返鄉接下家業，把優質農產發揚光大的典範。...

基港王船繞行 民眾爭睹

基隆和平島社靈廟三府王爺誕辰王船祭昨天海上遊江，今天陸上遊江，後天島內遶境，為地方消災祈福。平寮里長、社靈廟主委蔡淑貞說...

基隆嶼全新濱海步道開放 遊島除了登頂也能在沿岸漫步

基隆市政府今天表示，基隆嶼濱海步道今天完工開放，今年暑假遊客登島，可以選擇沿登山步道登頂，也可以走訪濱海步道，欣賞無敵海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。