影/王國材談南方澳橋重建：「3個月換取百年大橋安全」

宜蘭南方澳跨港大橋灌漿出狀況，無法兌現蔡英文總統3年通車承諾，且斷橋死傷的地方施工不順。交通部長王國材今天到場了解鼓勵工程人員，強調一切以施工安全為重，宣布通車延到12月18日；隨後他前往南方澳知名的南天宮，與縣長林姿妙及立委陳歐珀一起向媽祖上香，祈求工程平順。

針對南方澳跨港大橋日前進行灌漿時，發生橋面節塊沉陷，交通部長王國材今天聽取簡報後表示，雖然可以補救，但百年大橋的安全結構不能有一點瑕疵，交通部討論後決定延後通車，他認為「3個月換取百年大橋的安全，這是值得的」。

南方澳跨港大橋於2019年10月1日驚傳斷橋，壓毀3艘漁船及造成6名外籍漁工死亡，同時也重創漁村觀光發展。總統蔡英文曾向當地人承諾「3年內把橋蓋回來」，負責重建新撟的公路總局蘇花改工程處日以繼夜趕工，原本施工順利，進度已達90%，預估可在9月18日完工，各界期待兌現3年內通車。

未料，當年斷橋死傷的P7墩柱附近一直施工不順，經常發生機械故障等怪事，5月27日下午進行第14節塊混凝土灌漿，因懸臂工作車的千斤頂底下，支撐的墊塊變形滑脫，導致千斤頂與懸臂工作車傾斜，灌漿節塊沉陷30幾公分，當下為避免人車墜海，緊急撤離所有人。

蘇花改工程處表示，施工團隊極力搶救，惟因模板沉陷時節塊已達混凝土初凝階段，為了工程品質及橋梁安全，並考量沉陷節塊無法100％驗證其結構安全及耐久性，評估應以最高品質要求，決定拆除重作。

施工單位說，懸臂節塊位於漁船進出航道上方，為避免影響漁船通行及確保施工安全，必須格外小心，拆除程序複雜且耗時，通車完工時間延後3個月。