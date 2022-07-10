和平島社靈廟王船祭蔡適應爭取補助 今陪同遶境
基隆市和平島社靈廟王船祭今天展開海上遊江行程，立法委員蔡適應今年協助廟方爭取17萬多元辦理活動，今天也陪同遶境，隨駕前往八斗子福清宮參拜。
蔡適應今天和基隆市議員張顥瀚，以及民進黨徵召的市議員參選人許睿慈，一同參加王船祭活動。蔡適應表示，社靈廟已有234年歷史，為了傳承遶境文化，每年他都會請教育部、內政部、北觀處等中央單位指導或補助經費，今年爭取到17萬多元，希望可以透過活動為基隆凈港祈福。
為了響應永續海洋、環保愛地球理念，主辦單位今年以饅頭、五穀、蝦餅取代金紙，拋向海中祭祀祈福。王爺船隊由和平島出發後，先航行八斗子漁港、外木山漁港，再航向基隆港，下午回到和平島。
蔡適應說，今天是他首次和許睿慈同台，基隆市中正區「基隆好漢、青年才俊」張顥瀚問政4年，成績有目共睹。今年加上「外型亮麗、年輕專業」的營養師許睿慈，希望可以在中正區爭取更多市民支持。
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