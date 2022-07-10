基隆嶼全新濱海步道開放 遊島除了登頂也能在沿岸漫步

基隆市政府今天表示，基隆嶼濱海步道今天完工開放，今年暑假遊客登島，可以選擇沿登山步道登頂，也可以走訪濱海步道，欣賞無敵海景。

基市府觀光及城市行銷處長曾姿雯說，基隆嶼濱海步道因老舊損壞，市府去年向觀光局爭取補助經費全線修繕，工程包含步道、涼亭、指標、護欄、觀景平台等相關設施，全面更新。

基隆嶼濱海步道修繕工程去年11月10日開工，因受下雨、風浪大等惡劣天候影響，難度提升，無法在今年4月1日開放登島前完工，因此改安排和平島皇帝殿、潮境公園、望海巷景觀橋等海上巡航，豐富旅遊內容。

觀銷處表示，基隆嶼濱海步道今天完工開放後，旅客可以選擇全程約2小時的登島＋繞島二合一行程，探訪基隆嶼濱海步道景點，也可以加上登頂，參加約3.5小時的三合一行程，登上基隆嶼燈塔。或是再增加到象鼻岩的海上巡航四合一行程，完整體驗基隆嶼遊程的旅遊魅力。

基市府為推廣基隆生態觀光，2019年起開放民眾登上基隆嶼旅遊，今年4月1日開放後，統計到7月9日已有1萬7484人登島，並有2萬8503人完成預約登島，行程相當熱門。

基隆嶼濱海步道開放後，旅客就可上基隆嶼尋訪基隆嶼十景：基隆海檻、楠田上等兵殉職碑、隧道、碉堡、停機坪、基隆嶼8號、跳石海岸、土地公廟、觀音巖和基隆嶼燈塔。有時間的旅客還可以安排八斗子漁港、海科館、潮境公園、忘憂谷、望海巷景觀橋及八斗子車站等特色景點深度小旅行。