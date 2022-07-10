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基隆港出現「王船」 海洋廣場民眾爭看宗教盛會
基隆市和平島社靈廟慶祝三府王爺誕辰，仿帆船的王船今早啟航，先後前往八斗子漁港、外木山漁港，最後進入基隆港，在海路消災祈福。王爺輦轎今天下午近3點從基隆港小艇碼頭上岸，供民眾鑽轎底祈福，最後返回社靈廟，信眾一起享用平安餐，為祝壽活動畫下句點。
社靈廟奉祀林、溫、傅三府王爺，信徒多稱為「王爺公廟」。相傳兩百多年前有王爺神像隨船漂流來到和平島，民眾搭建草屋奉祀，民國6年（1917年）遷到現址建廟。
東北角多家王爺廟的神明從和平島社靈廟分靈出去，早年在農曆6月王爺誕辰，社靈廟會舉辦海上遶境與友廟交流，成為地方年度盛事。基隆港擴建後，考量商船航行安全，遊江祭典停辦多年，經地方人士奔走才恢復舉辦。
社靈廟王船遊江船隊人員，今早7點多在廟前集合領取平安旗，在舉辦獻江等儀式後出航。王船仿帆船造型，由漁船拖拉行進，另有兩船小船以人力操槳划行，其餘為動力船隻。
基隆市中正區平寮里長、社靈廟主委蔡淑貞說，去年受疫情影響取消游江，今年復辦並有很大變革。過去船隊遊江時，會在海上拋灑大量金紙，今年順應環保趨勢，僅王船會拋灑一些金紙，其餘船隻改拋饅頭、五穀和蝦餅，維護海洋環境。
王船船隊上午先後進入八斗子漁港、外木山漁港，拜會當地福清宮、協安宮。下午從外木山漁港出發，2點左右進入基隆港後，在內港水域繞行祈福。
基隆內港難得有漁船．舢舨出現，加上神明誕辰祭典的鑼鼓聲、鞭炮聲，吸引許多民眾聚在海洋廣場觀看。王船最後停泊小艇碼頭與城隍廟交流，王爺輦轎並停在國門廣場，供民眾鑽轎底祈求消災解厄。
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