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影／王船進基隆港遊江眾人圍觀 男子落水成焦點
基隆市和平島社靈廟慶祝三府王爺誕辰，王船船隊在基隆沿海岸「遊江」祈福消災。王船下午進入基隆港內港時，許多民眾聚在海洋廣場「看熱鬧」。此時有人發現1名男子落水，在場戒護的港警巡邏船及時將他救起，初步了解疑似是酒後跳水，與王船無關，救起後無大礙。
社靈廟王船船隊今早啟航，先後前往八斗子漁港、外木山漁港，再進到基隆港內港，船隊下午2點20分左右出現在海洋廣場民眾面前。
王船船隊在內港繞行時，有鑼鼓聲、鞭炮聲，相當熱鬧。此時有人發現港內有名男子漂浮在水面，趕緊喊叫基隆港務警察總隊巡邏艇就近救援，港警拋擲救生圈給他，再將男子拉上巡邏艇。
警方初步了解，這名男子並非參與王船船隊遊江人員，而是酒後從岸上跳入港中。警方檢視男子並無大礙，婉拒就醫。
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