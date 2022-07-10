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農友違規囤放液態有機肥飄臭味 環保局將稽查輔導

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣鳳林鎮詹姓農友為了改良土壤品質，向環保局申請固態與液態有機肥，並挖坑囤放液態肥，卻飄出惡臭味。圖／民眾提供
花蓮縣鳳林鎮詹姓農友為了改良土壤品質，向環保局申請固態與液態有機肥，並挖坑囤放液態肥，卻飄出惡臭味。圖／民眾提供

花蓮縣鳳林鎮詹姓農友為了改良土壤品質，向環保局申請固態與液態有機肥，並挖坑囤放液態肥想要「隨拿即用」，但夏天高溫炎熱，太陽一曬飄出惡臭味，附近農民忍不住向縣議員陳情。環保局表示，一直都有追蹤抽查，將派員前往農地稽查輔導，要求液態肥應混水澆灌勿囤積，避免汙染。

民進黨花蓮籍縣議員莊枝財指出，全縣廚餘約40噸，其中的20噸由縣府委請廠商處理成有機肥，6噸以黑水虻分解，其餘掩埋在鳳林的合法掩埋場。近日接獲農民陳情，距離環保科技園區不到2公里的一處中心埔農地，有坑洞放置廚餘臭氣沖天，現場味道就像「屍臭味」難聞，噁心到一直乾嘔，呼籲環保局調查。

花蓮縣環保局廢棄物管理科長張華砡表示，經查這塊農地約9公頃，申請有機肥的人是詹姓農友，因土地貧脊向環保局請領肥料要改良土壤，不過液態有機肥照規定要混水澆灌，不能露天囤積，若要儲存須依法申請，但該農友未申請。

據環保局轉述詹姓農民說法，原來是因為農地面積大，先挖坑儲存有機肥，打算加入土壤改良劑與泥土混合後，再用挖土機放到田裡，對於引發臭味感到非常抱歉。

張華砡指出，環保局依法處理廚餘，每位申請固態、液態有機肥的農友皆有列冊追蹤，每月抽查使用方式與成效，每季則會採樣記錄。6月底有派員例行性巡查該農地，當時未有明顯異味，發現囤放有機肥的情形，現場告知不得囤積，如今有民眾反映飄出臭味，將前往稽查並持續輔導，要求正確方式混水澆灌。

張華砡說，為確保土壤品質及液態有機肥成分，也將盡速安排採樣送檢，若屢勸不聽及有違規等事證，可依「廢棄物清理法」開罰。

民進黨花蓮籍縣議員莊枝財說，鳳林一處農地有坑洞放置廚餘臭氣沖天，現場味道就像「屍臭味」難聞。圖／民眾提供
民進黨花蓮籍縣議員莊枝財說，鳳林一處農地有坑洞放置廚餘臭氣沖天，現場味道就像「屍臭味」難聞。圖／民眾提供
花蓮縣環保局在6月底有派員巡查該農地，當時未有明顯異味，發現囤放有機肥的情形，現場告知不得囤積。圖／花蓮縣環保局提供
花蓮縣環保局在6月底有派員巡查該農地，當時未有明顯異味，發現囤放有機肥的情形，現場告知不得囤積。圖／花蓮縣環保局提供
遭檢舉的農地土地貧脊，農友向環保局申請有機肥澆灌，卻囤積肥料飄出異味。圖／花蓮縣環保局提供
遭檢舉的農地土地貧脊，農友向環保局申請有機肥澆灌，卻囤積肥料飄出異味。圖／花蓮縣環保局提供

農地 農民 廚餘

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