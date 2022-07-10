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優秀宜蘭陳春男及李維榮獲百大青農 林姿妙貼紅紙祝賀

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
李維是製茶第三代，從小在茶鄉長大，原本在內湖科學園區工作，10年前返鄉從農經營花間茶語小農驛站，提升茶葉的附加價值，走向三級觀光體驗服務。圖／縣府農業處提供
李維是製茶第三代，從小在茶鄉長大，原本在內湖科學園區工作，10年前返鄉從農經營花間茶語小農驛站，提升茶葉的附加價值，走向三級觀光體驗服務。圖／縣府農業處提供

農委會公布第六屆百大青農出爐，宜蘭有羅東鎮40歲的陳春男及冬山鄉41歲的李維兩位青農獲選，他們都是返鄉接下家業，再把優質農產發揚光大的典範。縣長林姿妙特地前往祝賀及張貼紅紙，感謝他們為宜蘭農業打拚，讓各界看到宜蘭好山好水，栽種出來的好農產。

陳春男是羅東鎮「御品蓮」休閒農莊第二代，他從師範研究所畢業後投身教育界，10年前返鄉接手家中事業並種植有機香水蓮，經營面積約1甲地。他曾任宜蘭縣第四屆青農聯誼會會長及獲選50大黃金青農殊榮，現在是羅東鎮農會等農會及多所國中小學的食農教育課程講師。

陳春男返鄉務農後，發現家中蓮花田是最好的食農教育場地，擁有教育背景的他學以致用，將食農教育與體驗導入傳統農業；他進一步把家中農莊經營型態轉型，由父親時代的靜態解說介紹，導入動態五感體驗及客制化服務，體驗遊程結合周邊觀光及歷史人文資源，不僅成功推展自家蓮花，更帶動周邊經濟發展，提升蓮花產業到更高層次。　　

李維是製茶第三代，從小在茶鄉長大，原本在內湖科學園區工作，10年前返鄉從農經營「花間茶語小農驛站」，目前茶園經營面積約6公頃。他現在是中山休閒農業區發展協會總幹事、茶葉產銷班班長，去年曾榮獲宜蘭縣冬茶品質評鑑特等獎、今年榮獲宜蘭縣有機茶評鑑金質獎及全國有機茶分類分級評鑑優選的殊榮。

李維返鄉從農，漸漸地從一級生產、二級加工，走向三級觀光體驗服務，並跨入休閒農業。他說，心裡總想著能夠為宜蘭農業做些什麼？於是協助長輩農業轉型，從慣行到產銷履歷、友善栽種，最後到有機農業，未來希望能帶領更多青年透過茶葉回到農村，讓茶的技藝不會流失，繼續傳承。

林姿妙祝賀陳春男、李維獲選為百大青農，肯定其用心於蓮花及製茶產業，非常優秀，縣政府會成為青年農民的依靠及後盾，持續推動相關青農輔導措施，讓青農看到未來希望，繼續在這片土地上發光發熱。

李維原本在科學園區上班，10年前返鄉栽種茶葉，從慣行農法到有機栽種，縣長林姿妙感謝他對宜蘭農業的辛苦付出。圖／縣府農業處提供
李維原本在科學園區上班，10年前返鄉栽種茶葉，從慣行農法到有機栽種，縣長林姿妙感謝他對宜蘭農業的辛苦付出。圖／縣府農業處提供
陳春男是「御品蓮」休閒農莊第二代，10年前返鄉接手家中事業並種植有機香水蓮，將食農教育及體驗導入傳統農業。圖／縣府農業處提供
陳春男是「御品蓮」休閒農莊第二代，10年前返鄉接手家中事業並種植有機香水蓮，將食農教育及體驗導入傳統農業。圖／縣府農業處提供
41歲的李維榮獲農委會百大青農，縣長林姿妙前往祝賀及張貼紅紙，感謝他們為宜蘭農業打拚及付出。圖／縣府農業處提供
41歲的李維榮獲農委會百大青農，縣長林姿妙前往祝賀及張貼紅紙，感謝他們為宜蘭農業打拚及付出。圖／縣府農業處提供
陳春男栽種有機香水蓮並結合食農教育，縣長林姿妙感謝他提升蓮花產業到更高層次。圖／縣府農業處提供
陳春男栽種有機香水蓮並結合食農教育，縣長林姿妙感謝他提升蓮花產業到更高層次。圖／縣府農業處提供
40歲的陳春男榮獲農委會百大青農，縣長林姿妙前往祝賀及張貼紅紙，感謝他們為宜蘭農業打拚及付出。圖／縣府農業處提供
40歲的陳春男榮獲農委會百大青農，縣長林姿妙前往祝賀及張貼紅紙，感謝他們為宜蘭農業打拚及付出。圖／縣府農業處提供

青農 宜蘭 食農教育

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