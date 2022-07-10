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基隆和平島社靈廟王船遊江祈福消災 下午拜會城隍爺

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市和平島社靈廟慶祝三府王爺誕辰，王船船隊今早啟航，在海上消災祈福。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市和平島社靈廟慶祝三府王爺誕辰，王船船隊今早啟航，在海上消災祈福。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市和平島社靈廟慶祝三府王爺誕辰，王船船隊今早啟航，在海上祈福，先後航行前往八斗子漁港、外木山漁港，再進到基隆港內港。王爺輦轎今天下午1點將在海洋廣場，供民眾鑽轎底祈求消災，並發放繼光餅給信眾。

社靈廟又稱三府王爺廟，也是和平島居民口中的「王爺公廟」。相傳兩百多年前有王爺神像隨船漂流來到和平島，民眾搭建草屋奉祀，民國6年（1917年）遷到現址建廟，主祀林、溫、傅三位王爺。坊間流傳王爺公有多次發爐警告漁民避災，受信眾景仰。

東北角王爺廟多由和平島社靈廟分靈出去，早年三府王爺遊江遶境祭典是地方盛事。遊江祭典曾停辦多年，2014去年復辦至今，年年吸引許多漁船報名相隨，陸上遶境也有許多信眾參與，但受疫情影響，東北角友廟今年未參與。

今年報名社靈廟遊江船隊人員，一早7點多到廟前集合，領取平安旗，8點左右在港內舉辦獻江等儀式，隨後出航前往八斗子漁港。王船仿帆船造型，由漁船拖拉行進。響應環保理念，主辦單位宣導以拋灑蝦餅取代銀紙，但仍有人照往例拋灑銀紙。

船隊駛進八斗子漁港後，王爺踩街前往八斗子福清宮拜會，隨後再登船前往外木山漁港協安宮拜會，信眾將在協安宮吃平安餐。

王船下午會開進基隆內港，王爺輦轎會在海洋廣場供民眾鑽轎底祈求消災，現場也會發放繼光餅給信眾。王船預計下午3點回程，4點回到社靈廟，安排信眾團拜及吃平安餐。

基隆市和平島社靈廟慶祝三府王爺誕辰，王船船隊今早啟航，在海上消災祈福。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市和平島社靈廟慶祝三府王爺誕辰，王船船隊今早啟航，在海上消災祈福。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市和平島社靈廟慶祝三府王爺誕辰，王船船隊今早啟航，在海上消災祈福。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市和平島社靈廟慶祝三府王爺誕辰，王船船隊今早啟航，在海上消災祈福。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市和平島社靈廟慶祝三府王爺誕辰，王船船隊今早啟航，在海上消災祈福。記者邱瑞杰／攝影
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基隆市和平島社靈廟慶祝三府王爺誕辰，王船船隊今早啟航，在海上消災祈福。記者邱瑞杰／攝影
基隆市和平島社靈廟慶祝三府王爺誕辰，王船船隊今早啟航，在海上消災祈福。記者邱瑞杰／攝影

和平島 王船

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