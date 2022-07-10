基隆和平島社靈廟王船遊江祈福消災 下午拜會城隍爺
基隆市和平島社靈廟慶祝三府王爺誕辰，王船船隊今早啟航，在海上祈福，先後航行前往八斗子漁港、外木山漁港，再進到基隆港內港。王爺輦轎今天下午1點將在海洋廣場，供民眾鑽轎底祈求消災，並發放繼光餅給信眾。
社靈廟又稱三府王爺廟，也是和平島居民口中的「王爺公廟」。相傳兩百多年前有王爺神像隨船漂流來到和平島，民眾搭建草屋奉祀，民國6年（1917年）遷到現址建廟，主祀林、溫、傅三位王爺。坊間流傳王爺公有多次發爐警告漁民避災，受信眾景仰。
東北角王爺廟多由和平島社靈廟分靈出去，早年三府王爺遊江遶境祭典是地方盛事。遊江祭典曾停辦多年，2014去年復辦至今，年年吸引許多漁船報名相隨，陸上遶境也有許多信眾參與，但受疫情影響，東北角友廟今年未參與。
今年報名社靈廟遊江船隊人員，一早7點多到廟前集合，領取平安旗，8點左右在港內舉辦獻江等儀式，隨後出航前往八斗子漁港。王船仿帆船造型，由漁船拖拉行進。響應環保理念，主辦單位宣導以拋灑蝦餅取代銀紙，但仍有人照往例拋灑銀紙。
船隊駛進八斗子漁港後，王爺踩街前往八斗子福清宮拜會，隨後再登船前往外木山漁港協安宮拜會，信眾將在協安宮吃平安餐。
王船下午會開進基隆內港，王爺輦轎會在海洋廣場供民眾鑽轎底祈求消災，現場也會發放繼光餅給信眾。王船預計下午3點回程，4點回到社靈廟，安排信眾團拜及吃平安餐。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言