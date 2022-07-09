台東天后宮9月建醮 鼓勵全市吃素3天、肉品市場同步休市

台東百年歷史天后宮今年辦12年1次建醮，董事會今邀各單位開會決議，台東市9月22至24日吃素，肉品市場也將配合3天不殺豬，市長張國洲表示，配合建醮活動，加強市場內宣導吃素、為民祈福，但非強制性，另地方連鎖、速食店自行決定是否配合。

財團法人台東天后宮今年9月20日起，舉辦12年1次，虎年全台東市七朝祈安清醮建醮活動，決定9月22至24日全市吃素三天，董事長林有德，今天上午邀請縣府代表、議員陳志峰、陳銘風、林參天，及市公所、相關單位代表出席，包括肉品市場等單位都同意配合辦理，並加強宣導。

台東市長張國洲表示，建醮、吃素不僅是地方文化傳承，也是為民祈福，他將參與也會請相關單位、公有市場加強宣導，但這並非強制性活動，僅鼓勵台東市民共同參與吃素。

台東縣農產股份有限公司總經理吳柏成說，這是台東市重要宗教活動，市場日前也通知建醮3天將休市、辦自強活動，因此肉品市場將配合休市3天。

天后宮建醮活動總幹事林崑成表示，天后宮建醮吃素過去是7天，從上次開始縮短3天，這次邀請說明後，多數單位都將配合，但台東大型全國連鎖賣場和速食店業者，尚未回覆是否配合。