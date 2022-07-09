花蓮紅面鴨FUN暑假16日登場 「捍衛戰士」編排水舞秀

疫情趨緩，暑假國旅逐漸現熱潮，花蓮「2022紅面鴨FUN暑假 趣花蓮FUN鴨力」16日起將於鯉魚潭登場，今年邁入10周年，縣府以熱門電影「捍衛戰士」主題曲編排精彩的水舞光影秀，成為開幕周限定的精彩饗宴。

每年夏天在壽豐鄉鯉魚潭風景區舉辦的紅面鴨FUN暑假，以巨型可愛紅面鴨為主軸，搭配水上劇場、水舞光影秀等表演，10年來共吸引數百萬遊客造訪，活動內容也持續推陳出新。

縣府觀光處長張志翔表示，今年活動從7月16日至8月14日，每天上午9時30分到晚間9時30分舉行，有10大專屬亮點，其中水上劇場以「洄家（回家）」為主題，請來由北漂青年組成的太巴塱天藝舞團，帶領花蓮在地舞者演出。

花蓮有多元族群與多元文化，活動首周以六族禮讚為主題，結合縣內阿美族、太魯閣族、撒奇萊雅族、噶瑪蘭族、布農族及賽德克族六大族群，展現各族族人的自信與族群精神，堪稱最有花蓮味的水上劇場。

再搭配高達40公尺百變水舞秀，展現原民力與美的震撼；還有水舞光影秀，開幕首周以「捍衛戰士」主題曲作編排，接續星空煙火秀，打造高規格的視覺、聽覺感官饗宴。