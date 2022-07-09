花蓮輔具資源中心進駐瑞穗 提供輔具評估、維修服務

花蓮縣輔具資源中心成立2年多，服務超過2萬3000人次，為方便南區民眾，再於瑞穗衛生所增設服務據點，每周二上午提供2小時駐點服務，提供輔具評估、諮詢、租借及預約簡易輔具維修。

花蓮縣身心障礙人口約2萬6000人，門諾醫院於2019底獲縣府委託，承接輔具資源中心，提供10大類100多項輔具租用，也有專業團隊評估選配適合輔具，並提供到宅維修服務。

輔具資源中心幫助許多身心障礙者，服務超過2萬3000人次，但因花蓮南北狹長，資源中心位於北區，對南區身心障礙者相當不便，為縮短城鄉落差，去年再於玉里開設南區輔具資源中心、增設光復鄉服務據點，每周一上午在光復鄉東富衛生所駐點服務。

花蓮縣南區輔具資源中心物理治療師李大安表示，今年再擴大到瑞穗鄉，每周二上午9時至11時，在瑞穗鄉衛生所定點定時提供輔具評估、諮詢、租借以及預約簡易輔具維修服務，滿足更多有輔具需求的民眾。

79歲的劉姓阿嬤有使用輪椅需求，她的兒子說，以前輪椅故障因為維修很不方便，乾脆買新的，對家庭經濟也是不小負擔。現在瑞穗鄉就有維修據點，相當方便，而且只需要負擔基本材料費，省時又省錢。