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南迴日本禿頭鯊產季 出海口「垃圾」讓在地居民反感

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
夏季汛期到來，也是台東南迴「日本禿頭鯊」的產季，許多民眾都會聚集紮營出海口捕撈，但近來也讓出海口留下不少垃圾，讓在地居民反感，呼籲大家自愛。記者尤聰光／攝影
夏季汛期到來，也是台東南迴「日本禿頭鯊」的產季，許多民眾都會聚集紮營出海口捕撈，但近來也讓出海口留下不少垃圾，讓在地居民反感，呼籲大家自愛。記者尤聰光／攝影

夏季汛期到來，也是台東南迴「日本禿頭鯊」的產季，許多民眾都會聚集紮營出海口捕撈，但近來也讓出海口留下不少垃圾，讓在地居民反感，呼籲大家自愛，不排除向環保局檢舉來稽查取締。

「不要把垃圾留在海邊，破壞我們的環境。」太麻里鄉金崙村長陳志偉說，金崙溪出海口是養育我們的資產，實在不容許去破壞他，自己製造的垃圾自己打包回去，留在現場造成髒亂令人厭惡。

南迴包括金崙溪、大竹高溪、加津林溪、大武溪及安朔溪是捕撈日本禿頭鯊的熱點，一到大爆發產季，就吸引上百民眾聚集紮營出海口捕撈，但有人離開後，留下大批垃圾在海邊，破壞環境。

太麻里鄉民代表陳孫金表示，最常見的就是菸蒂、塑膠袋、寶特瓶、便當盒，甚至塑膠桶子，這些垃圾流入大海，都會嚴重影響海洋生態，現在除了宣導，不排除向環保局檢舉來稽查取締。

另大武居民劉守志說，「不只有垃圾問題，還有亂便溺的味道讓人作噁。」天氣熱海風一吹，整個出海口就會瀰漫屎尿味，真的大家要自愛一點，不要最後搞到封溪、封出海口。

環保局表示，只要民眾檢舉屬實，依法可處1200元至6000元罰緩，歡迎大家踴躍檢舉，未來將派員不定時前往出海口稽查，呼籲民眾發揮公德心。

南迴溪流出海口常見菸蒂、塑膠袋、寶特瓶、便當盒，甚至塑膠桶子，這些垃圾流入大海，都會嚴重影響海洋生態。記者尤聰光／攝影
南迴溪流出海口常見菸蒂、塑膠袋、寶特瓶、便當盒，甚至塑膠桶子，這些垃圾流入大海，都會嚴重影響海洋生態。記者尤聰光／攝影

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