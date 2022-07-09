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喜歡什麼樣的公園？台東縣兒童公園讓孩童參與提想法

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣政府本周第2場工作坊和眼底城事團隊及特公盟孩子王合作，透過實驗性遊戲場理解孩童需求。記者卜敏正／翻攝
台東縣政府本周第2場工作坊和眼底城事團隊及特公盟孩子王合作，透過實驗性遊戲場理解孩童需求。記者卜敏正／翻攝

台東縣政府將在舊站特區興建首座大型兒童遊戲場域，日前辦2場「一起遊戲、一起設計」工作坊，透過孩童參與，與專家學者設計出更符合需求的公園，預定明年2月完工，縣府強調要讓台東成為兒童友善宜居城市，也鼓勵大家提出對未來公園想像空間。

台東縣政府表示，台東縣兒童運動公園基地位於縣立體育場、台東大學台東校區及火車舊站之間，已於上月14日動工，為落實聯合國兒童權利公約的兒童表意權，採用參與式設計，與「還我特色公園行動聯盟」舉辦2場次工作坊，邀請親子體驗遊戲表達意見，納為遊具設計、空間配置等意見。

第1場工作坊4月23日，以基地的鐵道歷史故事脈絡出發、闖關投票活動，及畫出心目中的遊戲場等方式，蒐集小朋友對於遊戲場願望與想像，並增進對在地鐵道歷史文化的了解。

本周第2場工作坊和「眼底城事」團隊及特公盟孩子王合作，從「走，我們一起來玩！讓遊戲，成為一種參與的途徑」出發，辦一場實驗性遊戲場，理解孩童需求，測試孩童對遊戲有什麼想法，進行玩法探索及情境體驗測試，由家長與工作人員陪伴並記錄遊戲反應。讓設計者真正看見兒童的身心需求與遊戲樣貌。

台東縣立兒童運動公園工程經費為4200萬元，饒慶鈴日前加碼356萬元，整建體育場既有兒童遊戲場，公園面積約0.58公頃，經鐵路局、台東大學及台東市公所同意土地使用，並與社團法人台灣還我特色公園行動聯盟共同參與推展計畫，透過兒童工坊採納更多元兒童意見，預定明年2月完工。

台東縣政府本周第2場工作坊和「眼底城事」團隊及特公盟孩子王合作，透過實驗性遊戲場理解孩童需求。記者卜敏正／翻攝
台東縣政府本周第2場工作坊和「眼底城事」團隊及特公盟孩子王合作，透過實驗性遊戲場理解孩童需求。記者卜敏正／翻攝
台東縣政府本周第2場工作坊和「眼底城事」團隊及特公盟孩子王合作，透過實驗性遊戲場理解孩童需求。記者卜敏正／翻攝
台東縣政府本周第2場工作坊和「眼底城事」團隊及特公盟孩子王合作，透過實驗性遊戲場理解孩童需求。記者卜敏正／翻攝
台東縣政府本周第2場工作坊和「眼底城事」團隊及特公盟孩子王合作，透過實驗性遊戲場理解孩童需求。記者卜敏正／翻攝
台東縣政府本周第2場工作坊和「眼底城事」團隊及特公盟孩子王合作，透過實驗性遊戲場理解孩童需求。記者卜敏正／翻攝

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