建中38同學會 台東關山慈濟送醫護餐盒打氣挺防疫

台北建國中學第38屆同學會，今天由門諾醫院麻醉科主任醫師賴賢勇，台科大教授邱韻祥代表贈送200個餐盒給關山慈濟醫院，賴賢勇表示，曾在關山慈濟服務10年，這次送餐盒像是「回娘家」，看到老同事特別開心，也互相加油打氣，期許大家共同挺過疫情。

台東縣縱谷唯一的醫院「關山慈濟醫院」，面對一波波疫情，除了提供包括快篩、PCR採檢外，還承接確診、隔離的洗腎患者血液透析；台北建國中學同學會今天特地購買餐盒，替關山慈濟醫院全院醫護人員及關山衛生所加油打氣。

關山慈濟醫院潘永謙院長表示，醫院在有限人力的調配下除原有的門診醫療外，五月起還開設中、西醫的視訊診療，而且就針對洗腎患者更是規劃「確診」發生時不中斷洗腎的特別服務，一個月就服務64人次。

三年的肺炎疫情，讓醫院和衛生所投入相當多醫護人力及資源進行防疫，關山慈濟醫院近3個月在抗原快篩和核酸檢測方面就採檢超過2000人，醫護人員真的辛苦。