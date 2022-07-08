建中38同學會 台東關山慈濟送醫護餐盒打氣挺防疫
台北建國中學第38屆同學會，今天由門諾醫院麻醉科主任醫師賴賢勇，台科大教授邱韻祥代表贈送200個餐盒給關山慈濟醫院，賴賢勇表示，曾在關山慈濟服務10年，這次送餐盒像是「回娘家」，看到老同事特別開心，也互相加油打氣，期許大家共同挺過疫情。
台東縣縱谷唯一的醫院「關山慈濟醫院」，面對一波波疫情，除了提供包括快篩、PCR採檢外，還承接確診、隔離的洗腎患者血液透析；台北建國中學同學會今天特地購買餐盒，替關山慈濟醫院全院醫護人員及關山衛生所加油打氣。
關山慈濟醫院潘永謙院長表示，醫院在有限人力的調配下除原有的門診醫療外，五月起還開設中、西醫的視訊診療，而且就針對洗腎患者更是規劃「確診」發生時不中斷洗腎的特別服務，一個月就服務64人次。
三年的肺炎疫情，讓醫院和衛生所投入相當多醫護人力及資源進行防疫，關山慈濟醫院近3個月在抗原快篩和核酸檢測方面就採檢超過2000人，醫護人員真的辛苦。
邱韻祥表示，近年帶領台科大學生在關山空間活化、協助偏鄉教育，透過好友關山義消分隊長周福安，得知關山慈濟醫護人員相當辛勞，與同學會商議後，決定以實際行動表達對關山醫護的付出感謝，也期許疫情儘快結束，緩解醫護壓力。
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