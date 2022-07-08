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基市府與政大攜手開先修課程 高中生培養多元斜槓才能

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基市府與政大攜手開先修課程，高中生培養多元斜槓才能。圖／基隆市政府提供
基市府與政大攜手開先修課程，高中生培養多元斜槓才能。圖／基隆市政府提供

基隆市副市長林永發今天與國立政治大學郭明政校長共同簽署高中課程發展合作備忘錄，自111學年度開始，基隆市各市立高中將可與政大共同規畫開設多元選修課程、大學先修課程、本土語言文化課程、自主學習及各類教育特色活動。

林永發表示，市府鼓勵各市立高中與國內各頂尖大學端合作多元選修課程發展，提供學生跨校及跨領域學習機會，這次與國立政治大學簽署合作備忘錄，推動實質課程交流，希望未來有更緊密的課程合作發展，提升學生多元學習力，豐富學習歷程檔案的學習軌跡，讓孩子們能經由不斷的跨域成功學習體驗，找到適合自己未來發展的方向。

林永發說，這次與政大簽訂合作備忘錄，提供高中生實質的多元體驗選修課程、大學先修課程等，尤其政大是國內外的優質大學，對於需要決定未來就讀科系的高中生，可以說是非常重要及難得的資源，相信這也是雙方合作上好的開始。

簽署合作備忘錄現場除邀請4所市立高中校長見證，還有中山高中盧育儒、安樂高中張伊伶、暖暖高中王羽岑以及八斗高中簡君如等，4位市立高中學生現身說明期盼合作的課程內容想法，除了對於政大校方提供的先修課程內容充滿期待，也都希望日後能有更多科系提供更多元化的先修課程。

郭明政指出，簽訂MOU只是開始，未來將會以符合基隆市高中學生需求的課程進行規劃，期盼能協助學生了解政大文法商、外語、社會科學、國際事務、創新國際、傳播、資訊及教育等學院系所課程內容，政大的科系非常廣泛、多元，共有11個學院，而每個科系的選才評量重點都不同，也期待能有更多元的課程讓學生探索，並親身感受到政治大學的特色。

基市府與政大攜手開先修課程，高中生培養多元斜槓才能。圖／基隆市政府提供
基市府與政大攜手開先修課程，高中生培養多元斜槓才能。圖／基隆市政府提供

政大 科系 基隆

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