宜蘭2運動公園16座籃球場 全面「加蓋」還能發電

宜蘭天候多雨，民眾遇到下雨天，就無法在公園打球運動。有鑑於此，宜蘭縣政府今天與綠能廠商簽約，宜蘭運動公園、羅東運動公園共16座籃球場將全面加蓋，且與宜蘭體育館、宜蘭國民運動中心一同裝設太陽能光電屋頂，預計11月動工，明年5月完工，讓民眾再也不用看天運動。

宜蘭縣一年下雨可達200天，尤其冬天東北季風盛行時，陰雨天經常接連多日。縣府為提供縣民遮風避雨的運動場域，辦理「宜蘭及羅東運動公園設置太陽能光電風雨球場及公有建築物安裝光電屋頂公開標租」，最後由五路綠能有限公司承攬工程。

縣長林姿妙與廠商今天共同簽訂合約，將把宜蘭與羅東運動公園16座籃球場升級成風雨球場，並裝設兼具綠能發電功能的太陽能光電屋頂；配合綠能政策，宜蘭體育館、宜蘭國民運動中心也會加裝。

縣府指出4處太陽能光電屋頂，預估年平均發電總量可達300萬度，相當於734戶家庭一年用電用，可減少1500公噸以上排碳量。廠商10年回饋宜蘭縣政府的金額約166萬元，若廠商符合合約規範，可優先續約10年。