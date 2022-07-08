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宜蘭2運動公園16座籃球場 全面「加蓋」還能發電

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭運動公園的籃球場將升級成風雨球場，並裝設兼具綠能發電功能的太陽能光電屋頂。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭運動公園的籃球場將升級成風雨球場，並裝設兼具綠能發電功能的太陽能光電屋頂。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭天候多雨，民眾遇到下雨天，就無法在公園打球運動。有鑑於此，宜蘭縣政府今天與綠能廠商簽約，宜蘭運動公園、羅東運動公園共16座籃球場將全面加蓋，且與宜蘭體育館、宜蘭國民運動中心一同裝設太陽能光電屋頂，預計11月動工，明年5月完工，讓民眾再也不用看天運動。

宜蘭縣一年下雨可達200天，尤其冬天東北季風盛行時，陰雨天經常接連多日。縣府為提供縣民遮風避雨的運動場域，辦理「宜蘭及羅東運動公園設置太陽能光電風雨球場及公有建築物安裝光電屋頂公開標租」，最後由五路綠能有限公司承攬工程。

縣長林姿妙與廠商今天共同簽訂合約，將把宜蘭與羅東運動公園16座籃球場升級成風雨球場，並裝設兼具綠能發電功能的太陽能光電屋頂；配合綠能政策，宜蘭體育館、宜蘭國民運動中心也會加裝。

縣府指出4處太陽能光電屋頂，預估年平均發電總量可達300萬度，相當於734戶家庭一年用電用，可減少1500公噸以上排碳量。廠商10年回饋宜蘭縣政府的金額約166萬元，若廠商符合合約規範，可優先續約10年。

縣長林姿妙表示，興建太陽能光電屋頂風雨球場後，縣民再也不怕下雨天，也不用在炎炎夏日高溫曝曬，可以盡情打球或從事體育運動。五路綠能有限公司董事長洪欽瑞提到，宜蘭一年下雨200多天，施工困難重重，投資約2.5億元興建，賺錢與否「要看老天爺」，同時秉持社會責任，希望能夠創造政府、民眾、廠商的三贏局面。

宜蘭縣長林姿妙（右）今天與五路綠能有限公司董事長洪欽瑞（左）簽約，將為宜蘭運動公園、羅東運動公園共16座籃球場全面加蓋，且與宜蘭體育館、宜蘭國民運動中心一同裝設太陽能光電屋頂。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙（右）今天與五路綠能有限公司董事長洪欽瑞（左）簽約，將為宜蘭運動公園、羅東運動公園共16座籃球場全面加蓋，且與宜蘭體育館、宜蘭國民運動中心一同裝設太陽能光電屋頂。記者林佳彣／攝影
宜蘭運動公園的籃球場將升級成太陽能光電屋頂風雨球場，預計11月動工，明年5月完工。記者林佳彣／攝影
宜蘭運動公園的籃球場將升級成太陽能光電屋頂風雨球場，預計11月動工，明年5月完工。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙（右2）今天與五路綠能有限公司董事長洪欽瑞（左2）簽約。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙（右2）今天與五路綠能有限公司董事長洪欽瑞（左2）簽約。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙（左）今天與五路綠能有限公司董事長洪欽瑞（右）簽約，將為縣內4處興建太陽能光電屋頂。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣長林姿妙（左）今天與五路綠能有限公司董事長洪欽瑞（右）簽約，將為縣內4處興建太陽能光電屋頂。圖／宜蘭縣政府提供
羅東運動公園的籃球場將升級成風雨球場，並裝設兼具綠能發電功能的太陽能光電屋頂。圖／宜蘭縣政府提供
羅東運動公園的籃球場將升級成風雨球場，並裝設兼具綠能發電功能的太陽能光電屋頂。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭天候多雨，民眾遇到下雨天，就無法在公園打球運動。記者林佳彣／攝影
宜蘭天候多雨，民眾遇到下雨天，就無法在公園打球運動。記者林佳彣／攝影

宜蘭 羅東 體育

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