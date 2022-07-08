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禁行16年 基隆路地下道預計8月開放機車走內線

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
基隆路地下道，汽機車共用北向路段，內線禁行機車超過16年。圖／吳崢提供
基隆路地下道，汽機車共用北向路段，內線禁行機車超過16年。圖／吳崢提供

基隆路地下道汽機車共用北向路段，內線禁行機車超過16年，致使機車車流堵塞，甚至滋生事故，如今將開放機車行駛。交工處今表示，將開放機車行駛內線，由於還需調整相關牌面，讓用路指示更為清晰，預計於今年8月中完成。

邱威傑議員辦公室會同台北市松山信義市議員參選人吳崢、機車路權促進會辦理會勘基隆路地下道。吳崢指出，「機車專用道」及「車種分流」，其實是「限制」大於「保障」的措施。

以2021年台北市交通流量來看，在上班通勤時間，基隆路地下道往北段的機車流量，足足是汽車流量的3.75倍，但機車專用道寬度，約僅有汽車道的一半。

吳崢表示，車種分流的設計，導致機車族只能擠在狹小的機車專用道裡，不僅容易違規溢出到內側車道，也很難保持行車安全間隔，恐增加事故發生率。甚至根據近三年，交通警察大隊的事故統計，該地下道最普遍的肇事原因，就是「未保持行車安全間隔」，共占總數近三分之一。

吳崢表示，目前設籍台北市的機車數量高達95萬輛，但交通主管單位，仍經常假安全之名，實施車種分流，實際上是把機車用路人的需求，放在次要位置。

交工處交通規劃科長陳詩韻表示，目前評估該處只有一線道，交通流量需求數滿高，因此待完成相關交通測試，調整相關牌面、標誌，就會開放機車內線，預計於今年8月中完成並開放。

另外，禁行機車長達44年的忠孝西路，確定會在今年底試辦通行；吳崢呼籲，市府應全面檢討交通政策的結構性問題，積極擴大開放機車行駛內車道、廢除強制兩段式左轉，並改依車速分流，重視機車的用路安全，也還給汽車與機車更單純的用路環境。

時代力量台北市市議員參選人劉仕傑、林泓泰、徐千淳、陳志明、林柏勛等，今日舉辦記者會指出，台灣的機車多達1430多萬輛，比汽車數目多了整整1.7倍。

不過，台灣的道路設計卻是以汽車為本位，使得機車族群沒有相應的路權，又得面對奇形怪狀的道路設計，讓肉包鐵的機車族暴露於危險之中，並宣布將於7月9日舉辦走上忠孝西路「交通解嚴，道路平權」大遊行。

根據2021年台北市交通流量，在上班通勤時間，基隆路地下道往北段的機車流量，足足是汽車流量的3.75倍，但機車專用道寬度，約僅有汽車道的一半。圖／吳崢提供
根據2021年台北市交通流量，在上班通勤時間，基隆路地下道往北段的機車流量，足足是汽車流量的3.75倍，但機車專用道寬度，約僅有汽車道的一半。圖／吳崢提供
台北市松山信義市議員參選人吳崢，會同邱威傑議員辦公室、機車路權促進會辦理會勘。圖／吳崢提供
台北市松山信義市議員參選人吳崢，會同邱威傑議員辦公室、機車路權促進會辦理會勘。圖／吳崢提供

機車族 基隆

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