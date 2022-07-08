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百大輔導青農台東四處送鮮蔬 享受「送菜」喜悅滿足

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
陳孝偉（左）說，所有的蔬菜都是他和農民努力的心血，要想辦法讓更多人品嘗到這些好菜。記者卜敏正／攝影
陳孝偉（左）說，所有的蔬菜都是他和農民努力的心血，要想辦法讓更多人品嘗到這些好菜。記者卜敏正／攝影

台東縣武陵農場負責人陳孝偉，日前獲選農委會第6屆百大青農輔導名單，但得知好消息同時，他正載蔬菜四處贈送享受「送菜喜悅」，他認為獲選是另一個學習開始，將持續推展有機農業，鼓勵更多部落青年返鄉服務。

45歲的陳孝偉昨駕駛小貨車，載自家生產的新鮮蔬菜，走訪榮家、文健站及食物銀行、人安社福台東站等單位，贈送並介紹他所生產的健康蔬菜，更多人品嘗到他的「好菜」，但多數人不知道，他軍職服務23年， 曾是許多人的「長官」，去年才開始種植有機蔬菜。

陳孝偉表示，雖然退伍前已經開始做務農學習、準備，至今已闢建22個蔬菜溫室，種植油菜、小松菜、青江菜、菠菜等蔬菜，但理論學習跟實際種菜是二回事，更沒有想到種植高品質蔬菜，品質好、獲選為團膳食材供應，卻因為疫情停課影響原有通路。

「遇困難就想辦法解決！」陳孝偉說，台東有絕佳綠色環境，特別適宜有機農業發展， 因此他從開始種菜，就規畫有機種植，種植成果也不錯，但產量、通路穩定後，因為疫情校園停課、團膳暫停供應，讓他的健康蔬菜出現行銷通路困擾。

他說，所有蔬菜都是他和農民努力的心血，就算暫時賣不出去，也要想辦法讓更多人品嘗到這些好菜，駕車載菜四處贈送雖然沒有「實質回報」，但能讓社福弱勢團體品嘗健康蔬菜，讓他感受到回饋社會的另一種喜悅與滿足。

陳孝偉與妻子共同經營台東武陵農場，生產健康蔬菜。記者卜敏正／翻攝
陳孝偉與妻子共同經營台東武陵農場，生產健康蔬菜。記者卜敏正／翻攝
陳孝偉近日載自產蔬菜、四處贈送，享受「送菜喜悅」。記者卜敏正／翻攝
陳孝偉近日載自產蔬菜、四處贈送，享受「送菜喜悅」。記者卜敏正／翻攝
陳孝偉近日載自產蔬菜、四處贈送，享受「送菜喜悅」。記者卜敏正／翻攝
陳孝偉近日載自產蔬菜、四處贈送，享受「送菜喜悅」。記者卜敏正／翻攝

台東 疫情 停課

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