快訊

前日相安倍遭槍擊右頸受槍傷、左胸皮下出血 加護病房搶救中

蔡英文6度強力遊說 林佳龍終於軟化可望戰新北

疫情導致工程無法履約 廠商可向台東縣府展延

中央社／ 台東縣8日電

台東縣政府目前有各項重大工程進行，不過因COVID-19疫情影響，許多人遭隔離，導致缺工和物料無法如期出貨，工程延宕。台東縣政府宣布，廠商可檢具相關證明，提出展延申請。

台東縣政府建設處公共工程科承辦員游奎儒今天告訴中央社記者，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，營建廠商人員不足，讓營建工程原本缺工情形更是雪上加霜，影響工地出工，導致工程無法正常進行或完成履約，讓業者憂心。

游奎儒表示，縣政府近來接到不少營建廠商詢問及陳請，台東縣長饒慶鈴也非常重視此問題。建設處特別召開研商會議，依據確診數據評估高峰期區間，一方面參考中央相關防疫規定，另依台東狀況制定因應作為，盼能緩解廠商缺工壓力。

游奎儒指出，經研商處理方式，工期為4月14日起至5月2日止的工程，由施工廠商檢具期間確診證明，提出展延事證申請，經核實認定後，確診隔離期間工期折半計算。工期為5月3日起至6月28日止者，廠商可直接提出申請，這期間工期折半計算。

另勞務契約自4月14日起至6月28日止，由廠商檢具確診證明，提出展延事證申請，經核實認定後工期折半計算。游奎儒提醒有需求廠商盡速申請，避免因疫情影響完工期限與工程品質，一同讓台東建設更美好。

台東縣長 疫情

延伸閱讀

民進黨徵召劉櫂豪選台東縣長 饒慶鈴：把縣政做好

影／20顆造型球噴焰起飛 遊客熬夜佔位看台東熱氣球

夏雪芒果產量僅剩3成 饒慶鈴向港澳消費者說「歹勢啦」

饒慶鈴談選舉對手劉櫂豪理性、賴坤成感性跳TONE

相關新聞

東基「希望種子」培育計畫復辦 錄取20位學子

受疫情影響，去年停辦的台東大專學子暑期返鄉工讀「希望種子」培育計畫，今年恢復舉辦，並在今天舉行始業式，20個名額，吸引4...

禁行16年 基隆路地下道預計8月開放機車走內線

基隆路地下道汽機車共用北向路段，內線禁行機車超過16年，致使機車車流堵塞，甚至滋生事故，如今將開放機車行駛。交工處今表示...

百大輔導青農台東四處送鮮蔬 享受「送菜」喜悅滿足

台東縣武陵農場負責人陳孝偉，日前獲選農委會第6屆百大青農輔導名單，但得知好消息同時，他正載蔬菜四處贈送享受「送菜喜悅」，...

基隆4500劑Novavax到貨可混打 明開大型接種站施打

基隆市分配到4500劑Novavax，今天上午到貨送抵衛生局，明天在基隆港務分公司開設大型接種站，歡迎符合資格的市民踴躍...

布農父子種油芒 竟是「超級未來食物」

台東縣延平鄉武陵部落邱貴春、邱曉徵父子7年前嘗試栽種台灣原生種「油芒」，想找回布農族傳統穀物，經中研院研究發現油芒所含營...

南澳南溪疑濫挖 將禁沙灘車、漂漂河

宜蘭縣南澳南溪的漂漂河、沙灘車等水陸活動近年盛行，吸引不少遊客到訪，卻也衍生亂象。當地傳出業者開挖河床、在河床私設停車場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。