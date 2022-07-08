基隆4500劑Novavax到貨可混打 明開大型接種站施打

基隆市分配到4500劑Novavax，今天上午到貨送抵衛生局，明天在基隆港務分公司開設大型接種站，歡迎符合資格的市民踴躍施打，無論之前民眾施打的疫苗種類為何都可以混打，免事先預約，隨到隨打。

衛生局疾管科長郭香蘭說，Novavax疫苗屬次蛋白，擔心有副作用的可以優先考慮，無論之前民眾施打的疫苗種類為何都可以混打。

這次提供18歲以上民眾施打第一、第二及第三追加劑疫苗，還有65歲以上、長照機構住民、醫事與機場港埠工作等人員施打第四劑疫苗。

今天基隆港務分公司大型接種站免事先預約，有意願接種民眾只要配戴口罩，攜帶黃卡、健保卡直接前往即可。施打時間為明天上午8點半到11點半、下午1點半到4點半，在基隆港務分公司（中正路1號）大型接種站。

基隆市共分配到4500劑Novavax，規畫1000劑在明天的大型施打站，其餘新疫苗9日起安排到全市合約醫療院所提供民眾專診預約接種服務。

衛生局表示，這次提供滿18歲以上民眾接種第1、2劑基礎劑及第1次追加劑（第3劑），以及65歲以上長者、長照機構住民、醫事人員、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者、機場港埠工作人員(CIQS)、居家檢疫工作人員、航空機組員工作人員、機構與社福照護系統工作人員等接種第4劑（第2次追加劑）。

而COVID-19確診者染疫未滿3個月者，請暫緩接種。另接種第4劑(第2次追加劑)者，須與第3劑(第1次追加劑)接種至少間隔5個月(150天)以上。