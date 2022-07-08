快訊

NHK：前日相安倍演講時倒下 記者稱流血、聽到疑似槍聲

蔡阿嘎鬆口認「缺錢」 宣布賣掉6年房子還債

車流回堵7公里！國一南下鼎金系統聯結車、大貨車追撞 傷亡不明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆4500劑Novavax到貨可混打 明開大型接種站施打

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆4500劑Novavax到貨可混打，明開大型接種站施打。記者游明煌／翻攝
基隆4500劑Novavax到貨可混打，明開大型接種站施打。記者游明煌／翻攝

基隆市分配到4500劑Novavax，今天上午到貨送抵衛生局，明天在基隆港務分公司開設大型接種站，歡迎符合資格的市民踴躍施打，無論之前民眾施打的疫苗種類為何都可以混打，免事先預約，隨到隨打。

衛生局疾管科長郭香蘭說，Novavax疫苗屬次蛋白，擔心有副作用的可以優先考慮，無論之前民眾施打的疫苗種類為何都可以混打。

這次提供18歲以上民眾施打第一、第二及第三追加劑疫苗，還有65歲以上、長照機構住民、醫事與機場港埠工作等人員施打第四劑疫苗。

今天基隆港務分公司大型接種站免事先預約，有意願接種民眾只要配戴口罩，攜帶黃卡、健保卡直接前往即可。施打時間為明天上午8點半到11點半、下午1點半到4點半，在基隆港務分公司（中正路1號）大型接種站。

基隆市共分配到4500劑Novavax，規畫1000劑在明天的大型施打站，其餘新疫苗9日起安排到全市合約醫療院所提供民眾專診預約接種服務。

衛生局表示，這次提供滿18歲以上民眾接種第1、2劑基礎劑及第1次追加劑（第3劑），以及65歲以上長者、長照機構住民、醫事人員、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者、機場港埠工作人員(CIQS)、居家檢疫工作人員、航空機組員工作人員、機構與社福照護系統工作人員等接種第4劑（第2次追加劑）。

而COVID-19確診者染疫未滿3個月者，請暫緩接種。另接種第4劑(第2次追加劑)者，須與第3劑(第1次追加劑)接種至少間隔5個月(150天)以上。

Novavax疫苗 混打

延伸閱讀

巴西猴痘散播速度加快 擬研製疫苗

基隆人批台電宛如恐怖婚友社 「硬是把四接塞給我們」

基隆Novavax疫苗9日開打 將設大型接種站

猴痘病毒難逃免疫系統攻擊 專家籲民眾免恐慌

相關新聞

基隆4500劑Novavax到貨可混打 明開大型接種站施打

基隆市分配到4500劑Novavax，今天上午到貨送抵衛生局，明天在基隆港務分公司開設大型接種站，歡迎符合資格的市民踴躍...

布農父子種油芒 竟是「超級未來食物」

台東縣延平鄉武陵部落邱貴春、邱曉徵父子7年前嘗試栽種台灣原生種「油芒」，想找回布農族傳統穀物，經中研院研究發現油芒所含營...

南澳南溪疑濫挖 將禁沙灘車、漂漂河

宜蘭縣南澳南溪的漂漂河、沙灘車等水陸活動近年盛行，吸引不少遊客到訪，卻也衍生亂象。當地傳出業者開挖河床、在河床私設停車場...

環境教育成果觀摩 22縣市齊聚海科館分享

全國環境教育成果觀摩會在基隆海科館開幕，全國22縣市代表分享環境教育成果，討論未來教案發展目標。麻布大學生命環境科學部教...

在地心產業／笆札筏布工坊 編織南迴線上的LV包

台東縣大武鄉排灣族大鳥部落裡，有一間不到20坪的老房子，4名部落婦女像設計師，把排灣族圖騰結合時尚語彙，刺繡出一件件精美...

南澳南溪河床疑遭開挖 縣府將公告禁止漂漂河、沙灘車

宜蘭縣南澳南溪的漂漂河、沙灘車等水陸活動近年盛行，吸引不少遊客到訪，卻也衍生亂象。當地傳出業者開挖河床、在河床私設停車場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。