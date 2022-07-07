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南澳南溪河床疑遭開挖 縣府將公告禁止漂漂河、沙灘車

聯合報／ 記者林佳彣戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣南澳南溪的漂漂河、沙灘車等水陸活動近年盛行，吸引不少遊客到訪。圖／讀者提供
宜蘭縣南澳南溪的漂漂河、沙灘車等水陸活動近年盛行，吸引不少遊客到訪。圖／讀者提供

宜蘭縣南澳南溪的漂漂河、沙灘車等水陸活動近年盛行，吸引不少遊客到訪，卻也衍生亂象。當地傳出業者開挖河床、在河床私設停車場給遊客停放等情形，引起破壞河川疑慮，地方出現反彈聲浪，有居民上個月更直擊業者疑似出動怪手開挖河床。縣府今天回應，將評估妥適性，期間會公告禁止沙灘車、漂漂河的遊憩行為。

南澳南溪巴漾至莎韻橋的河段是原住民保留地、泰雅族傳統領域土地範圍。南澳鄉武塔村民指出，近來漂漂河和沙灘車等水、陸域業者越來越多，出現挖土機開挖河床，破壞河川的水文水道與水土保持，不只生態受影響，要是颱風、豪雨一來釀溪水暴漲，恐威脅沿岸、下游居民的安全。

當地民眾6月16日還發現，有業者疑似用挖土機開挖河床，趕緊向警方檢舉；警方抵達時，確實看到有怪手停在河床旁，業者稱在空地進行整地，以便枯枝焚燒；經了解，南澳南溪隸屬縣管河川。

縣府秘書長林茂盛今天表示，對於漂漂河、沙灘車的遊憩行為是否影響河防安全，縣府工旅處將評估其妥適性，評估期間禁止兩項活動進行，以確保遊客安全，縣府水資處近期將會完成公告。

林茂盛說明不禁止溯溪，原因在於溯溪是人順著河川現況，逆流而上行走或攀爬，對於河防安全、河川排水的安全性，影響甚微。由於溯溪是體育運動一環，依規定須向教育處報備，已請教育處了解是否有業者未報備，將盡快輔導完成程序。

縣府水資處長李岳儒表示，今天已展開調查、蒐證，未經許可變更河床地形、地貌，經查證屬實，會依照水利法裁罰2.5萬至50萬元。

當地居民發現，有業者在河床私設停車場供遊客停放車輛。圖／讀者提供
當地居民發現，有業者在河床私設停車場供遊客停放車輛。圖／讀者提供
宜蘭縣南澳南溪近年盛行漂漂河、沙灘車等活動，卻也衍生亂象。圖／讀者提供
宜蘭縣南澳南溪近年盛行漂漂河、沙灘車等活動，卻也衍生亂象。圖／讀者提供
南澳鄉居民上個月直擊，有業者疑似出動怪手開挖南澳南溪的河床，趕緊向警方檢舉。圖／讀者提供
南澳鄉居民上個月直擊，有業者疑似出動怪手開挖南澳南溪的河床，趕緊向警方檢舉。圖／讀者提供

南澳 沙灘 溯溪

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