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基隆9日開設Novavax疫苗大型接種站 符合資格者免預約

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府7月9日在基隆港務分公司開設大型接種站，提供符合資格民眾接種Novavax疫苗。圖／基市府提供
基隆市政府7月9日在基隆港務分公司開設大型接種站，提供符合資格民眾接種Novavax疫苗。圖／基市府提供

基隆市長林右昌今天宣布，新冠肺炎Novavax疫苗到貨，市府7月9日將在基隆港務分公司開設大型接種站，無論民眾之前打什麼廠牌的疫苗，都可以「混打」Novavax疫苗，歡迎符合資格的民眾前往施打。

林右昌說，Novavax是新的疫苗，接種後的不良反應很少。市府除安排各合約院所9日起提供民眾專診預約接種服務，9日上午8點30分到11點30分、下午1點30分到4點30分，也會商借基隆港務分公司（中正路1號)開設大型接種站。

市府表示，大型接種站服務對象，包括為滿18歲以上民眾接種第1、2劑基礎劑及第3劑（第1次追加劑），以及65歲以上長者、長照機構住民、醫事人員、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者、機場港埠工作人員(CIQS)、居家檢疫工作人員、航空機組員工作人員、機構與社福照護系統工作人員等接種第4劑（第2次追加劑）。

林右昌表示，Novavax大型接種站免事先預約，有意願接種民眾只要配戴口罩，攜帶黃卡、健保卡直接前往即可。COVID-19確診者染疫未滿3個月者，請暫緩接種。接種第4劑（第2次追加劑），須與第3劑（第1次追加劑）接種至少間隔5個月（150天）以上。

Novavax疫苗 基隆港

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