聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆9日開設Novavax疫苗大型接種站 符合資格者免預約
基隆市長林右昌今天宣布，新冠肺炎Novavax疫苗到貨，市府7月9日將在基隆港務分公司開設大型接種站，無論民眾之前打什麼廠牌的疫苗，都可以「混打」Novavax疫苗，歡迎符合資格的民眾前往施打。
林右昌說，Novavax是新的疫苗，接種後的不良反應很少。市府除安排各合約院所9日起提供民眾專診預約接種服務，9日上午8點30分到11點30分、下午1點30分到4點30分，也會商借基隆港務分公司（中正路1號)開設大型接種站。
市府表示，大型接種站服務對象，包括為滿18歲以上民眾接種第1、2劑基礎劑及第3劑（第1次追加劑），以及65歲以上長者、長照機構住民、醫事人員、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者、機場港埠工作人員(CIQS)、居家檢疫工作人員、航空機組員工作人員、機構與社福照護系統工作人員等接種第4劑（第2次追加劑）。
林右昌表示，Novavax大型接種站免事先預約，有意願接種民眾只要配戴口罩，攜帶黃卡、健保卡直接前往即可。COVID-19確診者染疫未滿3個月者，請暫緩接種。接種第4劑（第2次追加劑），須與第3劑（第1次追加劑）接種至少間隔5個月（150天）以上。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言