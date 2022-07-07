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外木山填海造陸補正再審 守護小組籲：終止錯誤開發計畫

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
台電四接「東移」方案叩關環評初審，會議結論為補件再審。守護外木山行動小組表示，支持能源轉型，但拒絕填海造地最爛方案。圖／聯合報系資料照片
台電四接「東移」方案叩關環評初審，會議結論為補件再審。守護外木山行動小組表示，支持能源轉型，但拒絕填海造地最爛方案。圖／聯合報系資料照片

台電擬在基隆協和發電廠外木山海域，填海造陸蓋第四天然氣接收站（四接），因高達七萬多株珊瑚恐遭活埋，台電提出「東移」方案，減少填海面積今四度叩關環評初審，會議結論應補件再審。守護外木山行動小組表示，支持能源轉型，但拒絕填海造地最爛方案，經濟部與台電須終止錯誤的開發計畫。

守護外木山行動小組說，多名基隆市民在審查會中提出東移方案程序不正當，抗議毀滅自然海岸，也有船務代理業者批評填海方案，對可能影響基隆港的評估不完整，使用低階電子儀器進行操船模擬，水文、港區靜穩度、交通影響等數據都不完全，低估四接對基隆航運、港務，甚至國安的影響。

守護外木山行動小組呼籲環評專案小組嚴格審理這件開發案，今天已是第4次小組審查會議，但台電遲未公開所有調查資料，包含水下ROV影像及海域生態調查照片與影片，要求即刻公開供社會大眾檢視。

守護小組說，海洋是3D結構，非以潛堤的單一平面可補償取代，海洋生態系是連續且鑲嵌的，海中砂地也是重要的生態棲地。諸多國際期刊研究指出，填海造地將損及整個海域的魚卵仔雉魚棲地，絕不僅是填海區的問題，更是整個海域的生物都會受到影響。

台電四接東移方案以填海造地為工法，守護小組認為將直接摧毀基隆市的水產動植物繁殖保育區（屬一級海岸保護區），與基隆最後一段近400公尺自然海岸，完全牴觸海岸管理法「天然海岸零損失」的立法目的。

東移方案也將直接影響基隆港產業，衝擊基隆在地就業機會及人口。東移方案幾乎是全新的提案，所有環境項目應依環評法重新調查。

守護小組也認為台電提及「協和不適合做地熱電廠」的說法，欠缺研究數據支持，對於鄰近的新瀨礁、基隆海底火山也從未進行調查及資源評估。從技術上來說，利用廢油槽區域劃為地熱電廠用地，使用國際上石油開採常規的陸基導向鑽井，就可取用海底火山的地熱能源，應用井口發電機組供電，不需要在海上鑽井。

基隆港 台電 環評 地熱電廠

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