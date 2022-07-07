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基隆世紀糕點負責人黃隆慶 接任基隆市民防大隊長

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市新任民防大隊大隊長黃隆慶（右）就任，基隆市副市長林永發今天主持布達典禮。圖／基市府提供
基隆市新任民防大隊大隊長黃隆慶（右）就任，基隆市副市長林永發今天主持布達典禮。圖／基市府提供

基隆市新任民防大隊大隊長黃隆慶就任，副市長林永發今天代表市長林右昌主持布達典禮，期許民防同仁支持警政工作，警民合作打撃犯罪，為民服務，讓民眾能安居樂業。

林右昌原本要出席布達典禮，但因確診，改由林永發出席。基隆市民防大隊原大隊長蔡國智任內病逝，林永發感念蔡長期為地方付出，熱心公益，奉獻精神深留人心。

林永發說，期勉民防大隊與市府、警局共同防衛人民生命財產安全，平時協助防災救護，戰時有效支援軍事任務。民防大隊對交通及治安也極為重要，盼在大隊長黃隆慶帶領下，交通維勤或為民服務都能起示範作用。

布達典禮今天上午9時在市警察局3樓禮堂舉行，立委蔡適應的秘書陳東財、議長蔡旺璉秘書楊文河和副議長林沛祥等來賓觀禮。市警局長劉耀欽及一級主管幹部、各分局長和義警、義消、志工、巡守大隊長等人也到場。典禮簡單隆重，圓滿順利。

基隆市副市長林永發今天在市警局禮堂，主持基隆市新任民防大隊長黃隆慶布達典禮。圖／基市府提供
基隆市副市長林永發今天在市警局禮堂，主持基隆市新任民防大隊長黃隆慶布達典禮。圖／基市府提供

基隆 林右昌 警察

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