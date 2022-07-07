四接爭議…台電望獲立足空間 守護小組：基隆人退無可退
台電今天提出「四接」預定填地興建儲氣槽區域東移方案，希望外界給電力開發一點立足空間。守護外木山行動小組表示，東移方案更換開發標的，但台電不重作環評，以原方案舊資料充數強勢叩關環評，罔顧程序正義、能源轉型正義和環境正義，基隆人已經退無可退。
台電表示，協和電廠增氣計畫興建燃氣機組，需解決供氣問題，但興建海管、陸管不可行，永久使用浮動式天然氣接收站也有困境，因此需要填地興建天然氣儲氣槽。原規劃填海面積18.6公頃，東移方案將使填海面積縮小為14.5公頃，且可以完全保留海扇及潛堤區珊瑚。
守護外木山行動小組指出，台電代理董事長、經濟部次長曾文生表示希望大家「留給電力開發一點立足空間」，站在基隆人的角度來看是非常偽善的說法，因為基隆人已承擔90年火力發電的空汙，是標準的「北電南送」，不應該再賠上基隆海洋生態、海洋景觀與基隆港生機，「基隆人已經退無可退」。
守護外木山行動小組表示，全台灣自然海岸不斷因人工堤防、工程而破碎化，海洋生態因諸多因素受到嚴重破壞。海洋是連續的，砂地的生物多樣性沒有不重要，東移的砂地區也是有礁岩，有魚苗和喜砂生物的棲息，生態系是連續的影響，絕對不僅僅是填築區。
守護外木山行動小組提出「三個退回的理由」與「兩個堅守的正義」，呼籲環評委員嚴格審議，勿輕縱台電偷吃步的方案。
三個退回的理由：
1. 台電宣稱東移方案將「完全保留海扇及潛堤區珊瑚」，但東移方案以填海造地為工法，將直接摧毀基隆市的水產動植物繁殖保育區，與最後一段自然海岸近400公尺，完全牴觸海岸管理法「天然海岸零損失」的立法目的。
2. 台電不斷強調改建計畫是為了基隆發展，但東移方案直接影響基隆的產業命脈基隆港，並且恐造成基隆港、市社會面與經濟面的衝擊，嚴重衝擊基隆在地就業機會及人口。環評過程未曾納入相關評估，未透過公開程序進行在地說明會，嚴重毀滅基隆產業。
3. 東移方案與原案主計畫相比幾乎是全新的提案，不同於原計畫的範疇界定，所有的環境項目應依環評法重新調查。
兩個堅守的正義：
1. 能源轉型正義：協和電廠應善用鄰近新瀨海底活火山的天然條件，直接轉型為再生能源電廠。儲能系統及地熱電廠建置比燃氣電廠快，建置成本較低，對環境影響也小，應該優先考慮。
2. 區域發展正義：台灣長期區域發展的病態失衡不應再加劇，縣市區域間的合理協作不應再加深剝削關係。基隆市民已經長達90年承擔火力發電的空汙，不應該再賠上海洋生態、海洋景觀、與基隆港經濟發展及在地就業機會。
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