四接爭議…台電望獲立足空間 守護小組：基隆人退無可退

台電今天提出「四接」預定填地興建儲氣槽區域東移方案，希望外界給電力開發一點立足空間。守護外木山行動小組表示，東移方案更換開發標的，但台電不重作環評，以原方案舊資料充數強勢叩關環評，罔顧程序正義、能源轉型正義和環境正義，基隆人已經退無可退。

台電表示，協和電廠增氣計畫興建燃氣機組，需解決供氣問題，但興建海管、陸管不可行，永久使用浮動式天然氣接收站也有困境，因此需要填地興建天然氣儲氣槽。原規劃填海面積18.6公頃，東移方案將使填海面積縮小為14.5公頃，且可以完全保留海扇及潛堤區珊瑚。

守護外木山行動小組指出，台電代理董事長、經濟部次長曾文生表示希望大家「留給電力開發一點立足空間」，站在基隆人的角度來看是非常偽善的說法，因為基隆人已承擔90年火力發電的空汙，是標準的「北電南送」，不應該再賠上基隆海洋生態、海洋景觀與基隆港生機，「基隆人已經退無可退」。

守護外木山行動小組表示，全台灣自然海岸不斷因人工堤防、工程而破碎化，海洋生態因諸多因素受到嚴重破壞。海洋是連續的，砂地的生物多樣性沒有不重要，東移的砂地區也是有礁岩，有魚苗和喜砂生物的棲息，生態系是連續的影響，絕對不僅僅是填築區。

守護外木山行動小組提出「三個退回的理由」與「兩個堅守的正義」，呼籲環評委員嚴格審議，勿輕縱台電偷吃步的方案。