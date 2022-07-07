從香氣帶出藝術創作 「富里有人」讓偏鄉被看見

日前獲國際香水大獎的潘雨晴，以香氣為發想主軸，回故鄉舉辦「富里有人藝術季」，邀集20多名各領域藝術家共襄盛舉，讓偏鄉富里被大家看見。

在富里長大的潘雨晴，讀書、工作離開故鄉，但兒時的農村景致、老家的木屋氣息是她最難忘、甜美的回憶。她說，從小對氣味敏感，因緣際會擔任茶道師時，從茶香豐富的變化，啟發對嗅覺的想像。2012年創立P.Seven台灣茶香水，創作出多款蘊含風土文化特色的台灣香。

曾舉辦「台灣氣味巡迴展」，潘雨晴與王品、星宇航空、薰衣草森林等各品牌合作，客製專屬企業氣味識別，並於2019年隨著誠品生活進軍東京設櫃。策展人陳欣婷說，潘雨晴創作的香氣有別歐美香水，被日本媒體喻為天才氣味設計師。

這一次潘雨晴特別調製「富里有人的味道」，分為春夏、秋冬2支香調，潘雨晴解釋，小時候的記憶，空氣中有焚燒稻草、稻穀、米倉的味道，這是炎熱夏天的感覺；秋冬則是空氣涼爽，有薄荷、青草的味道。

潘雨晴說，爺爺、父親都務農，小時候住在富里老街上相當熱鬧，隨時代變遷，富里鄉人口逐漸外移，如今全鄉人口數不到8000人，感觸很多；為讓家鄉的美景與純樸被大家看到的想法，獲藝術家朋友們的支持。

潘雨晴除以「富里的味道」讓藝術家們先感受在地的氣味，也帶領大地藝術創作的林舜龍、金工設計創作的李肇展等藝術家們走訪鄉間各處，再以各自的創作媒材如畫作、地景藝術、攝影、吟唱、大型壁畫、木雕陶瓷等表現，也有藝術家開始駐村創作。

另外，也獲得縱管處、林務局花蓮林管處、富里鄉農會、鄉公所等單位的支持協助，預計中秋節開幕展出。