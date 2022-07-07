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四接「填海」恐毀基隆挨批悶不吭聲 蔡適應終於說話了

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
民進黨基隆市長參選人蔡適應今天透過視訊參與線上環評，對四接表達意見。圖／翻攝自環評視訊
民進黨基隆市長參選人蔡適應今天透過視訊參與線上環評，對四接表達意見。圖／翻攝自環評視訊

基隆協和電廠將改為天然氣發電，台電擬「填海造陸」蓋第四天然氣接收站引發爭議，國民黨日前批評民進黨基隆市長參選人蔡適應對此默不作聲，還發起「協尋蔡適應」活動。此案今第四度叩關環評初審，蔡適應透過視訊與會表態，僅強調支持協和電廠轉型，「作為基隆立委，尊重初審會議結論」，並未對填海造陸爭議明確表態。

基隆市議員王醒之今年六月提出「基隆護海公投」，已完成第1階段連署。國民黨基隆市長參選人謝國樑日前表示，無法接受興建四接填海造陸、破壞生態環境，並點名蔡適應默不作聲，無視基隆市民權益。國民黨基隆原住民議員參選人王尚潔也發起「協尋蔡適應」活動，懸賞100份山豬肉，要求蔡對外木山「四接」問題表態。

此案今天環評初審，蔡適應今天透過視訊參與線上環評表示，他在2016年當選立委最重要就是要求協和電廠的轉型，台電後來也按照基隆市民要求，2019年把協和一、二號機除役完畢，三、四號機也會在2024年除役完畢，協和作為全國最後重油發電廠，他會持續要求台電按照期程，讓三、四號機在2024年停止運轉、如期除役，這是台電對基隆市民的承諾。

蔡適應表示，他支持台電能源轉型，協和電廠從重油改制為天然氣發電廠，主要原因是可以在一定程度上穩定電力供應，讓區域供電平衡，基隆作為台灣「同島一命」一份子，相信協和轉型後，對供應大台北用電有重要任務，「我作為基隆選出的立委，我支持台電協和電廠轉型作為天然氣發電廠」。

蔡適應表示，此次台電提出四接東移新替代方案，民眾也提出很多專業意見，台電應該納入，也建議加強相關說明，尤航行安全、生態監測等議題要納入討論，推動能源轉型過程是希望經濟穩定發展，基隆港營運也很重要，兩者應該達成雙贏局面，不是為了某件事的推動，就必須影響其他方向，這樣不恰當。

蔡適應表示，前幾次環評審查時，他的辦公室就提到廠區非主流發電區應該結合綠能、休閒生態場所，讓協和成為生態社區與產業共融目標，這點也會繼續要求台電推動，最後強調「我作為基隆立委，尊重初審會議結論」。

蔡適應 台電 協和電廠 環評

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