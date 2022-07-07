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羅東博愛醫院號召救血荒 羅東警今挽袖捐熱血

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
羅東警分局長呂芳逸（左）今天率領同仁陸續到羅東萬連號捐血車挽袖。圖／羅東博愛醫院提供
羅東警分局長呂芳逸（左）今天率領同仁陸續到羅東萬連號捐血車挽袖。圖／羅東博愛醫院提供

全台鬧血荒，羅東博愛醫院號召宜蘭縣民、各單位一起袖捐熱血，血液募集量大大提升達1.6倍。宜蘭縣政府警察局也響應，羅東警分局長呂芳逸今天率領47位警員陸續到羅東萬連號捐血車挽袖，金門餐廳也準備100個便當送給捐血民眾。

羅東博愛醫院表示，捐血站每到7月經常遇到血荒，今年更因疫情影響，血庫存量提前降至歷史低點，因此呼籲各界捐血消息一出，不只醫療人員各公會動員，羅許基金會副執行長盧進德、羅東博愛醫院長葉文凌、宜蘭縣長林姿妙、宜蘭市長江聰淵與縣民等人群起響應。

院方6月27日至昨天已主辦8場捐血活動，為宜蘭捐血站募集884包血袋，累計582人次挽袖捐血，募血量多達22萬1000c.c.。宜蘭捐血站長戴靜宜表示，經6月14日號召後的血液募集量較之前增加1.6倍，單次捐血量也提升，平均每人捐出1.5袋血。

羅東博愛醫院指出，7月承接主辦16場捐血場次，提供聯合勸募禮券、醫美禮券、健檢禮券共800元的捐血好禮；線上預約捐血者還有除濕機、32吋液晶電視、吹風機等獎可抽。

羅東警分局長呂芳逸（前排中）今天率領47位警員陸續到羅東萬連號捐血車挽袖。圖／羅東博愛醫院提供
羅東警分局長呂芳逸（前排中）今天率領47位警員陸續到羅東萬連號捐血車挽袖。圖／羅東博愛醫院提供
宜蘭縣政府警察局響應捐熱血，羅東警分局今天陸續到場挽袖。圖／羅東博愛醫院提供
宜蘭縣政府警察局響應捐熱血，羅東警分局今天陸續到場挽袖。圖／羅東博愛醫院提供

捐血 羅東 宜蘭

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