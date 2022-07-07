宜蘭道路設計遭疑不友善 縣府：可依個別狀況檢討
時代力量宜蘭黨部今天召開「拒絕機車歧視 檢討交通規劃」記者會，認為縣內禁行機車、強制兩段式左轉等一些道路設計不友善，呼籲縣府正視宜蘭縣機車族的權益。
時代力量宜蘭黨部交通顧問林佳萱表示，禁行機車、強制待轉等針對機車的道路設計，是對機車族「積極打壓 消極改善」的處理方式。交通政策應思考如何讓每一種運具合理、平等地共享道路，而非「限制就是安全」的思維。
羅東鎮縣議員參選人楊坊翔舉例，羅東高中前閃紅燈的路口設計不合理，機車不能在內車道直接左轉，必須要在右側路邊待轉區，直行閃紅燈的路口得橫穿四個車道，相當不安全。
宜蘭市縣議員參選人林正芳指出監理站5月資料，宜蘭縣小客車登記數14萬1985輛、機車27萬3269輛，機車數量是汽車的近2倍，但現有交通設計卻排擠機車族群。
宜蘭縣政府交通處回應，用路人行車時，若發現路口標線、號誌有矛盾，縣府接獲陳情都會立即現勘檢討改善。兩段式左轉、禁行機車的原意是保護騎士的安全，若能提升用路人安全、便利性，會按依個別道路狀況調整檢討。
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