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宜蘭「唱歌小綠人」 排灣族歌手舞炯恩今起陪你過馬路

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭交通安全「Cosplay街舞大使」將前進校園，透過帶動跳讓交通安全自幼扎根。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭交通安全「Cosplay街舞大使」將前進校園，透過帶動跳讓交通安全自幼扎根。圖／宜蘭縣政府提供

繼日前在國5雪隧、蘇花改隧道推出「宜蘭娃娃隧道廣播」宣傳，獲得廣大正面迴響，縣長林姿妙今再宣布，宜蘭交通安全「Cosplay街舞大使」將前進校園，透過帶動跳讓交安自幼扎根；第3代「宜蘭道安歌－母湯 母湯」流行歌手版今起在宜蘭、羅東路口飄揚。

縣府2020年發表「宜蘭道安歌曲－母湯母湯」第1代林宜佳姐姐版，隔年第2代蔡佳麟本土一哥版，今年邀請2017年台北世大運主題曲、2021年全國原住民族運動會主題曲的排灣族創作歌手舞炯恩，重新編曲錄製re-mix版，歌詞也加入龜山島、泡溫泉等在地元素，經典的「母湯」與交通觀念仍保留。

宜蘭火車站前、羅東夜市路口「會唱歌的小綠人」，讓過馬路變有趣，吸引不少民眾豎耳一聽。今天也同步更新成第3代舞炯恩流行歌手版，全新的動感節奏，讓道安宣導更顯活潑。

另外，縣府今天推出宜蘭交通安全「Cosplay街舞大使」校園帶動跳活動，街舞大使的宜蘭街頭藝術協會、擔任道安宣導講師的宜蘭監理站、縣警局，將進到幼兒園，以輕快旋律、舞蹈讓孩童學習正確交通觀念。

縣府表示，帶動跳每場30分鐘，以宜蘭道安歌曲第1代為主軸貫穿，期間安排帶動跳、警方與監理站的道安宣導。活動還沒開始報名，就已接獲許多幼兒園來電詢問，熱情指數爆高，7、8月共開放15場報名，今起可電洽宜蘭街頭藝術協會（0910-025-852）。

Cosplay街舞大使今天進到幼兒園，以輕快旋律、舞蹈帶動跳，讓孩童學習正確交通觀念。圖／宜蘭縣政府提供
Cosplay街舞大使今天進到幼兒園，以輕快旋律、舞蹈帶動跳，讓孩童學習正確交通觀念。圖／宜蘭縣政府提供
羅東夜市路口「會唱歌的小綠人」讓過馬路變有趣，吸引不少民眾豎耳一聽，今天同步更新成第3代舞炯恩流行歌手版。圖／宜蘭縣政府提供
羅東夜市路口「會唱歌的小綠人」讓過馬路變有趣，吸引不少民眾豎耳一聽，今天同步更新成第3代舞炯恩流行歌手版。圖／宜蘭縣政府提供

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