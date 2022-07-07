影／獲正副議長聯誼會力挺 藍花蓮議長張峻可報准參選　

全國正副議長聯誼會今天到花蓮力挺議長張峻，總會長新北市議長蔣根煌帶來好消息，國民黨中央已同意讓張峻報准參選議員。張峻批評縣黨部濫權，喊話停止內鬥，籲主席朱立倫不能再姑息。縣黨部主委張逸華稱，張峻因涉貪一審遭判刑才依照黨章不予提名，絕對遵守制度，不因個人或派系受影響。

國民黨籍的蔣根煌本周帶領多位正副議長及議員聲援苗栗縣議長鍾東錦和花蓮縣議長張峻，抗議黨中央提名不公，5日到苗栗縣，今天再與基隆市議長蔡旺璉、新竹市議長許修睿、苗栗議長鍾東錦、苗栗副議長李文斌、嘉義市副議長蘇澤峰等人到花蓮縣，獲得熱烈歡迎。

除了張峻，國民黨籍花蓮縣議員黃馨、魏嘉彥、蔡依靜Lamen Panay、謝國榮、田韻馨、鄭寶秀、賴國祥、簡智隆、林源富，及花蓮市長魏嘉賢都到場。

蔣根煌帶來好消息，表示昨天接獲祕書長黃健庭告知，黃已與張峻聯繫可報准參選下屆縣議員。新竹市議長許修睿說，過去黨最辛苦的時候，由張峻擔任花蓮縣黨部主委，出錢出力不在話下，也把黨部經營的有聲有色，後來縣黨部主委換成張逸華，可能受到一些壓力，竟然沒有提名張峻。

張峻表示，昨晚已接獲蔣根煌告知此事，但並未收到公文或聽地方黨部有呈報，不敢確定。

他批評縣黨部濫權，無視曾為國民黨立下汗馬功勞的現任優秀黨員，全面排擠，鋪天蓋地的提名自己人，對口袋人選的卡位手段無極限；向主席朱立倫諴話不能再放任花蓮縣黨部為所欲為的興起干戈，停止這場後山的黨內政治浩劫，國民黨才不會將擁有絕對執政優勢的花蓮拱手讓人。

張峻強調，有沒有提名對他並不重要，但應該要讓更多人知道，花蓮縣還有非常多忠貞黨員正遭受不公平對待，籲黨中央正視，有程序正義對待每一位黨員。

至於黨內傳出會支持張峻報准，但不會支持他連任議長。張峻說，議長是議員選出來的，大家有自由意識，不是可以強迫要支持誰就支持誰。

對於是否同意張峻報准參選，藍營花蓮縣黨部主委張逸華表示「中央黨部目前從來沒有給予我這樣的訊息」。

張逸華說，張峻因觸犯貪汙治罪條例一審判刑7年8個月，這是事實，根據黨章，任何黨員違反排黑條款，不得參加黨內初選，這也是事實，地方黨部完全按照制度在走，主席朱立倫昨天也在中常會明確說明，任何個人或派系不會改變黨的提名制度，中國國民黨的提名，絕對遵守黨的制度，不因個人或派系受影響。