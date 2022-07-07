環境教育結合數位學習 22縣市齊聚基隆討論優化教育

全國環境教育成果觀摩會暨海洋城市與永續發展教育國際研討會，今天在基隆市國立海科館開幕，全國22縣市代表分享環境教育成果，討論未來教案發展目標。地主基隆市長林右昌原定出席，主講「基隆市港再生，海洋永續發展城市新風貌」，但因上午快篩陽性居家隔離，由副市長林永發代打。

全國環教境育成果觀摩會去年受疫情影響停辦，今年恢復舉辦。為期兩天的觀摩會和研討會今天上午在海科館開幕，贏得全國海保創意戲劇競賽亞軍的復興國小「海保特攻隊」，受邀演出得獎作品。

林永發致詞時說，基隆除了是海洋城市，也是北部首都生活圈重要一環。很多事物都必須從教育開始，因為教育的建置是往後發展很重要的基礎。林右昌近8年任內很認真、很努力去建置教育這個區塊，從幼兒園、小學、國中到高中，都是一步一步到位。

教育部資訊及科技教育司長郭伯臣表示，新世代環境教育政策，希望讓師生除了知道環境教育理念，更要力行保護環境。教育部希望各縣市協助發展更好、更多的環境教育方案。教育部則會把環境教育跟數位學習結合，提供更生動、更活潑、更有趣，更讓師生容易接受的教材。