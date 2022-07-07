快訊

林智堅涉抄論文 台大教授批共犯結構「把高等教育當什麼？」

民進黨布局雙北幕後／蔡英文勸進參選新北市長 潘孟安還沒給答案

想來星宇工作嗎？ 張國煒：面試「這樣回答」會被我刷掉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

環境教育結合數位學習 22縣市齊聚基隆討論優化教育

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
全國環境教育成果觀摩會暨海洋城市與永續發展教育國際研討會，今天上午在海科館國際會議廳開幕。記者邱瑞杰／攝影
全國環境教育成果觀摩會暨海洋城市與永續發展教育國際研討會，今天上午在海科館國際會議廳開幕。記者邱瑞杰／攝影

全國環境教育成果觀摩會暨海洋城市與永續發展教育國際研討會，今天在基隆市國立海科館開幕，全國22縣市代表分享環境教育成果，討論未來教案發展目標。地主基隆市長林右昌原定出席，主講「基隆市港再生，海洋永續發展城市新風貌」，但因上午快篩陽性居家隔離，由副市長林永發代打。

全國環教境育成果觀摩會去年受疫情影響停辦，今年恢復舉辦。為期兩天的觀摩會和研討會今天上午在海科館開幕，贏得全國海保創意戲劇競賽亞軍的復興國小「海保特攻隊」，受邀演出得獎作品。

林永發致詞時說，基隆除了是海洋城市，也是北部首都生活圈重要一環。很多事物都必須從教育開始，因為教育的建置是往後發展很重要的基礎。林右昌近8年任內很認真、很努力去建置教育這個區塊，從幼兒園、小學、國中到高中，都是一步一步到位。

教育部資訊及科技教育司長郭伯臣表示，新世代環境教育政策，希望讓師生除了知道環境教育理念，更要力行保護環境。教育部希望各縣市協助發展更好、更多的環境教育方案。教育部則會把環境教育跟數位學習結合，提供更生動、更活潑、更有趣，更讓師生容易接受的教材。

日本麻布大學生命環境科學部教授小玉敏也，今天上午受邀以視訊方式，和各縣市與會者分享日本中小學，推動環境教育與永續發展教育的現況與展望。各縣市代表下午分成4組，討論校園能源轉型、響應氣候行動、正視海塑危機和營造永續食農（愛樹教育）議題，並簡報如何融入學校教育。

全國環境教育成果觀摩會暨海洋城市與永續發展教育國際研討會，今天上午在海科館國際會議廳開幕。記者邱瑞杰／攝影
全國環境教育成果觀摩會暨海洋城市與永續發展教育國際研討會，今天上午在海科館國際會議廳開幕。記者邱瑞杰／攝影
全國環境教育成果觀摩會暨海洋城市與永續發展教育國際研討會，今天上午在海科館國際會議廳開幕，安排復興國小「海保特攻隊」演出。記者邱瑞杰／攝影
全國環境教育成果觀摩會暨海洋城市與永續發展教育國際研討會，今天上午在海科館國際會議廳開幕，安排復興國小「海保特攻隊」演出。記者邱瑞杰／攝影

延伸閱讀

林右昌確診前3天率團參訪嘉縣多處景點 接觸人員憂感染

林右昌再被點選新北 他分析懂東北角當新北市長是福氣

基隆+392 林右昌：本島最低、專責病房空床率逾六成

基隆單日+246例 林右昌：台灣疫情黑暗期隱隱看到曙光

相關新聞

F-16V布署台東基地 立委質疑機庫設計恐導致戰機鏽蝕

空軍「鳳翔專案」向美軍購66架全新F-16V戰機，這批戰機未來將部署台東志航基地。立委馬文君說，台東基地新建的還是傳統機...

振興玩台東拍照拿獎金36件攝影作品 火車站今開展

疫情期間，為振興台東觀光，由立委劉櫂豪舉辦的「振興玩台東、拍照拿獎金」得獎作品攝影展，今天在火車站開展，36件作品紀錄了...

環境教育結合數位學習 22縣市齊聚基隆討論優化教育

全國環境教育成果觀摩會暨海洋城市與永續發展教育國際研討會，今天在基隆市國立海科館開幕，全國22縣市代表分享環境教育成果，...

基隆石公潭危險水域 戲水沒人管

基隆市七堵區石公潭水域，暑假開始湧現人潮，除原本晨泳民眾外，多了不少小朋友游泳、戲水。入口處市府設置告示牌寫著「此處為危...

花蓮0206地震 非重建災戶補差額 重建戶喊不公

花蓮0206大地震非重建受災戶日前獲善款委員會同意補貼每坪5萬元差額，讓異地重建戶認為不公，張掛白布條訴委屈。縣府澄清，...

「叫基隆人吞四接沒道理」 地方反台電填海造陸

台電擬填海造陸開發第四天然氣接收站，環團、立委及議員今天舉辦記者會批評，基隆自然海岸占比不到14%，東移地點仍位於水產動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。