快訊

謝龍介指控黃偉哲重大貪瀆 派律師向靈骨業者索賄千萬

前一天還在開會...日本人力銀行總裁打高爾夫 疑熱昏倒地不醒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

F-16V布署台東基地 立委質疑機庫設計恐導致戰機鏽蝕

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
空軍台東基地將停放F-16V戰機，立委馬文君質疑機庫採60年前材料工法建造，恐導致戰機鏽蝕。圖/本報資料照。
空軍台東基地將停放F-16V戰機，立委馬文君質疑機庫採60年前材料工法建造，恐導致戰機鏽蝕。圖/本報資料照。

空軍「鳳翔專案」向美軍購66架全新F-16V戰機，這批戰機未來將部署台東志航基地。立委馬文君說，台東基地新建的還是傳統機庫，採用的還是60年前的材料和工法，F-16V戰機將因風雨、鹽分，精密的航電系統及結構零組件可能鏽蝕老化，影響戰機安全。

馬文君說，台東基地與太平洋只隔了一條台11線，緊臨海濱，幾十年來都是使用機械式操作的老式飛機，但接下來要讓最精密的F-16V同樣停放在這些舊式的傳統機庫，將要面臨的環境影響因素，空軍都沒有人想到嗎？

只有25公尺長，也沒有門、牆，還會漏水的機庫，對昂貴又精密的新戰機航電系統及結構零組件，受到風雨、鹽分影響導致鏽蝕及機件提前老化現象是必然會發生的。

空軍在台東基地新建工程案編列33.23億元，工料上漲應該會追加到50幾億，但要停放F-16V的24座機庫預算竟然只有不到4億，而且還是用60幾年前的材料工法，建造傳統機庫。

各國包含中共20幾年前就開始依據美軍規範，建造新式的第三代環控防護機庫，台灣空軍的設施工程官員竟然視而不見，完全沒有作為，還停留在60年前的思維作法，令人匪夷所思。

台東志航基地 F-16

延伸閱讀

勇鷹高教機換訓中 空軍志航基地戰訓任務繁複

南投埔里守城堤防老舊 馬文君爭取6000萬元整建

清冠一號公費移除使用對象 馬文君批大開防疫倒車

電價調漲 馬文君：民眾只能選擇一刀斃命或凌遲致死？

相關新聞

F-16V布署台東基地 立委質疑機庫設計恐導致戰機鏽蝕

空軍「鳳翔專案」向美軍購66架全新F-16V戰機，這批戰機未來將部署台東志航基地。立委馬文君說，台東基地新建的還是傳統機...

宜蘭縣長民調領先 林姿妙：感謝縣民支持、努力推縣政

本報宜蘭縣長最新民調顯示，現任縣長林姿妙以37%支持度，領先民進黨宜蘭市長江聰淵的28%，以及民眾黨陳琬惠2%。林姿妙今...

基隆石公潭危險水域 戲水沒人管

基隆市七堵區石公潭水域，暑假開始湧現人潮，除原本晨泳民眾外，多了不少小朋友游泳、戲水。入口處市府設置告示牌寫著「此處為危...

花蓮0206地震 非重建災戶補差額 重建戶喊不公

花蓮0206大地震非重建受災戶日前獲善款委員會同意補貼每坪5萬元差額，讓異地重建戶認為不公，張掛白布條訴委屈。縣府澄清，...

「叫基隆人吞四接沒道理」 地方反台電填海造陸

台電擬填海造陸開發第四天然氣接收站，環團、立委及議員今天舉辦記者會批評，基隆自然海岸占比不到14%，東移地點仍位於水產動...

基隆長庚醫院外溪面驚見魚群翻白肚 環局打撈4、500隻

基隆長庚醫院外的鶯歌溪今天出現魚群死亡，有人擔心經過日曬可能臭氣薰天。基隆市環保局接獲通報後，派員前往打撈4、500隻吳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。