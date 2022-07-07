F-16V布署台東基地 立委質疑機庫設計恐導致戰機鏽蝕

空軍「鳳翔專案」向美軍購66架全新F-16V戰機，這批戰機未來將部署台東志航基地。立委馬文君說，台東基地新建的還是傳統機庫，採用的還是60年前的材料和工法，F-16V戰機將因風雨、鹽分，精密的航電系統及結構零組件可能鏽蝕老化，影響戰機安全。

馬文君說，台東基地與太平洋只隔了一條台11線，緊臨海濱，幾十年來都是使用機械式操作的老式飛機，但接下來要讓最精密的F-16V同樣停放在這些舊式的傳統機庫，將要面臨的環境影響因素，空軍都沒有人想到嗎？

只有25公尺長，也沒有門、牆，還會漏水的機庫，對昂貴又精密的新戰機航電系統及結構零組件，受到風雨、鹽分影響導致鏽蝕及機件提前老化現象是必然會發生的。

空軍在台東基地新建工程案編列33.23億元，工料上漲應該會追加到50幾億，但要停放F-16V的24座機庫預算竟然只有不到4億，而且還是用60幾年前的材料工法，建造傳統機庫。

各國包含中共20幾年前就開始依據美軍規範，建造新式的第三代環控防護機庫，台灣空軍的設施工程官員竟然視而不見，完全沒有作為，還停留在60年前的思維作法，令人匪夷所思。