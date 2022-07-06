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基隆長庚醫院外溪面驚見魚群翻白肚 環局打撈4、500隻

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆長庚醫院旁自強橋下的鶯歌溪今天出現魚群死亡，環保局派員前往採水，檢測酸鹼值和溶氧等數值。圖／環保局提供
基隆長庚醫院旁自強橋下的鶯歌溪今天出現魚群死亡，環保局派員前往採水，檢測酸鹼值和溶氧等數值。圖／環保局提供

基隆長庚醫院外的鶯歌溪今天出現魚群死亡，有人擔心經過日曬可能臭氣薰天。基隆市環保局接獲通報後，派員前往打撈4、500隻吳郭魚。稽查人員沿河岸往上游巡查，並未發現汙染情形，研判天氣炎熱使溪水溶氧下降，造成魚群死亡。

基隆市鶯歌溪下游，在長庚醫院旁的安樂路自強橋下，今天出現大批吳郭魚翻白肚。有人擔心汙染造成，也有人說這是夏天常見的溶氧下降問題，但死魚一定要趕快清理，否則會發出臭味。

環保局水質及土壤防治科長林嵐說，上午9點40分接獲通報自強橋下有大量死魚，稽查人員便前往長庚醫院周邊河段巡查，發現自強橋下死魚眾多。清理人員11點35分抵達現場清理，估計死魚數量4、500隻，集中在自強橋下河段，約3小時清理完畢。

林嵐說，水中溶氧降到2mg/L以下，就可能造成魚群死亡。稽查人員11點30分在自強橋上採集現場水體，測得酸鹼值pH7.22 ，溶氧2.73 mg/L，導電度319.0 us/cm，研判溶氧下降並造成魚群死亡後，又因溶氧量高於消耗量又回升。

稽查人員從自強橋往鶯歌溪上下游河段巡查，並沒有發現其他死魚，也無魚群陸續死亡情形發生。上游建安橋下水體採樣，測得pH7.31，溶氧2.78 mg/L，導電度328.8 us/cm。建德橋測得pH7.16 ，溶氧3.12 mg/L，導電度325.4 us/cm

環保局表示，天氣炎熱使水溫升高，導致水中生物代謝率增加，耗氧量增加，進而造成水域溶氧迅速下降，造成魚群死亡。夏季降雨減少，天氣炎熱，是魚群死亡的好發季節，民眾如有發現魚群死亡，請儘速通報環保局處理。

基隆長庚醫院旁自強橋下的鶯歌溪今天出現魚群死亡，環保局派員前往採水，檢測酸鹼值和溶氧等數值。圖／環保局提供
基隆長庚醫院旁自強橋下的鶯歌溪今天出現魚群死亡，環保局派員前往採水，檢測酸鹼值和溶氧等數值。圖／環保局提供
基隆長庚醫院旁自強橋下的鶯歌溪今天出現魚群死亡，環保局派員前往打撈，研判天氣炎熱使溪水溶氧下降，造成魚群死亡。圖／環保局提供
基隆長庚醫院旁自強橋下的鶯歌溪今天出現魚群死亡，環保局派員前往打撈，研判天氣炎熱使溪水溶氧下降，造成魚群死亡。圖／環保局提供
基隆長庚醫院旁自強橋下的鶯歌溪今天出現魚群死亡，環保局派員前往打撈，研判天氣炎熱使溪水溶氧下降，造成魚群死亡。圖／環保局提供
基隆長庚醫院旁自強橋下的鶯歌溪今天出現魚群死亡，環保局派員前往打撈，研判天氣炎熱使溪水溶氧下降，造成魚群死亡。圖／環保局提供
基隆長庚醫院旁自強橋下的鶯歌溪今天出現魚群死亡，環保局派員前往打撈，研判天氣炎熱使溪水溶氧下降，造成魚群死亡。圖／環保局提供
基隆長庚醫院旁自強橋下的鶯歌溪今天出現魚群死亡，環保局派員前往打撈，研判天氣炎熱使溪水溶氧下降，造成魚群死亡。圖／環保局提供

基隆 長庚

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