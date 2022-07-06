宜蘭榮民文化藝術館興建營運移轉案將招商

退輔會森保處今天表示，宜蘭後火車站5.56公頃精華土地開發案－「宜蘭榮民文化藝術館興建營運移轉案」即將公告招商，明日(週四)上午10時將在台北天成大飯店舉辦此案招商座談會。

森保處處長劉美蓉表示，「宜蘭榮民文化藝術館興建營運移轉案」位於宜蘭市區公共運輸中心且為健康休閒專用區，基地東側為宜蘭火車站、宜蘭東門夜市、南臨陽明交通大學附屬醫院，北接國道9號高速公路，區內公共設施包括部分10號道路及民權路、廣場、公園，都預定於今年11月完工，陽交大附醫二期擴建工程預定116年完工，區内宜蘭鐵路高架化計畫現正進行中。

劉美蓉進一步表示，此案區位極具交通樞紐、健康休閒、文化觀光等發展優勢，並引入產業進駐開發，打造結合「文化藝術展覽活動」、「購物商場」、「國際旅館」及「健康休閒設施」等機能之健康休閒專用區。

國軍退除役官兵輔導委員會榮民森林保育事業管理處明日將於在台北舉辦此案招商座談會。